Muqui: Polícia Militar apreende moto clonada e prende dois suspeitos

A moto, que estava com a placa adulterada, foi removida para o pátio do Detran.

Foto: Divulgação | PMES

Policiais militares apreenderam uma motocicleta com placa clonada e prenderam dois suspeitos no bairro Entre Morros, em Muqui, na última terça-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu após denúncias de moradores sobre o barulho excessivo de um veículo com escapamento aberto circulando na região.

Durante a revista pessoal, os militares não encontraram nenhum material ilícito com os homens. No entanto, ao verificar os dados da motocicleta, foi constatado que a placa usada era incompatível com o modelo, a marca e a cor do veículo original. Além disso, também foi confirmado, pelo número do chassi, que a moto possuía restrição por furto e roubo.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Muqui para os procedimentos cabíveis.

A moto, que estava com a placa adulterada, foi removida para o pátio do Detran.

