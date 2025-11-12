Na COP30, ES e PA discutem papel da engenharia nas mudanças climáticas

Os engenheiros do Espírito Santo e do Pará entraram no centro dos debates da COP30, nesta terça-feira (11) na Casa Sustentabilidade Brasil, em Belém, no Pará.

No painel, “A atuação tecnológica da Engenharia, Agronomia e Geociências no enfrentamento às mudanças climáticas”, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, Jorge Silva, destacou a atuação da categoria no enfrentamento às mudanças climáticas.

“O nosso trabalho é um trabalho consciente, exatamente em termos principalmente de prever riscos geológicos, riscos estruturais e evitar o que aconteceu no Rio Bonito, no Iguaçu, onde muitas vidas foram ceifadas e muitas pessoas estão hoje desalojadas, sem suas residências e precisam de recuperação. Só há recuperação, participação e efetividade com a participação dos profissionais da engenharia e agronomia”, afirmou.

O evento, promovido pelo CREA-ES, além de contribuir para a atualização dos profissionais capixabas, também se apresentou como um ato estratégico para o fortalecimento dos engenheiros do norte do país, conforme explica a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, Adriana Falconelli.

“Quando a gente fala em um serviço de engenharia, automaticamente a gente fala em responsabilidade técnica e para isso a gente precisa de mais momentos como este, para que os nossos próprios profissionais entendam que eles fazem parte do processo”.