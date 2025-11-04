Natal de Esperança busca patrocinadores para ação solidária em Alegre

Em Alegre, empresas e parceiros podem se unir ao projeto “Natal de Esperança: Brinquedos, Saúde e Alegria”, iniciativa que promete transformar o fim de ano de 300 crianças e famílias da Vila do Café. Nesse sentido, o evento será realizado no dia 21 de dezembro, na Quadra Poliesportiva da comunidade, com programação gratuita e voltada à solidariedade.

A ação é promovida em parceria com a Primeira Igreja Batista da Vila do Café e tem como foco levar alegria, bem-estar e assistência a quem mais precisa. Logo, durante o evento, serão distribuídos 300 brinquedos, além da oferta de serviços básicos de saúde e cuidados preventivos.

Assim, de acordo com os organizadores, o projeto busca envolver empresas e instituições que desejem contribuir com a iniciativa. Os patrocinadores terão visibilidade social, reconhecimento comunitário e engajamento com uma causa inspiradora, associando sua marca a valores de solidariedade e transformação.

Os interessados em apoiar o “Natal de Esperança” podem entrar em contato com Jackcelaine (28) 99906-0084 ou Douglas (28) 99925-3370 para conhecer o plano de patrocínio e participar desta corrente de generosidade.