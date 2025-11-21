Cidades

Nota Premiada Capixaba divulga lista de vencedores de novembro

A edição contemplou moradores de diferentes regiões, com destaque para a Serra, que registrou três premiados.

Foto: Freepik

O Governo do Estado realizou, na quarta-feira (19), o 47º sorteio do Nota Premiada Capixaba. A transmissão aconteceu ao vivo pela TVE Espírito Santo, pela Espírito Santo FM e pelos canais digitais da emissora. A edição contemplou moradores de diferentes regiões, com destaque para a Serra, que registrou três premiados.

Castelo e São Mateus tiveram dois vencedores cada, enquanto Linhares, Aracruz, Colatina, Piúma, Atílio Vivácqua, Marataízes, Vitória e Vila Velha tiveram um ganhador por município. Ao todo, 15 prêmios foram sorteados, com valores de R$ 1,5 mil, R$ 2,5 mil, R$ 5 mil, R$ 7 mil e R$ 25 mil.

As instituições sociais indicadas pelos vencedores também serão beneficiadas, recebendo 50% do valor conquistado pelo cidadão. Além disso, haverá o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, conforme o índice de engajamento social de cada uma.

Os premiados receberão uma notificação automática pelo sistema. Caso seja necessário, a equipe do Nota Premiada realizará contato telefônico. O resgate dos valores deve ser solicitado em até 90 dias após o sorteio. A planilha oficial e outras informações estão disponíveis no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.

Concorreram nesta edição os bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º e 31 de outubro de 2025.

Como participar

O Nota Premiada Capixaba incentiva a cidadania fiscal e fortalece o trabalho de instituições sociais no Estado. Para participar, basta realizar um cadastro no site oficial, escolher uma entidade para apoiar e solicitar o CPF na nota fiscal. Não é necessário enviar documentos: o sistema gera automaticamente os pontos e bilhetes. Cada R$ 1 em compras vale um ponto, e, a cada 50 pontos, um bilhete é emitido para os sorteios.

A lista completa de premiados, por região, está disponível abaixo.

SORTEIO Nº 154: REGIÃO NORTE
  • Número do bilhete sorteado: 64932                                                                                      

Nome:  Elisangela C******** B*********                     

CPF: 078.***.***-25                                

Município: LINHARES                              

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Lar do Idoso Abrigo de Luz – Linhares           

CNPJ: 27.472.265/0001-49       

Prêmio: 750,00

  • Número do bilhete sorteado: 202633                                                                                   

Nome:  Solange D* A********             

CPF: 369.***.***-91                                

Município: ARACRUZ                               

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Recanto Do Ancião – Fundação Social Monsenhor Guilherme Schmitz – Aracruz   

CNPJ: 02.996.473/0001-16

Prêmio: 1.250,00

  • Número do bilhete sorteado: 207642             

Nome:  Celnio H****** B*******        

CPF: 100.***.***-89                                              

Município: SÃO MATEUS                        

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Moradores Nova Esperança –  São Mateus

CNPJ: 27.559.384/0001-33       

Prêmio: R$ 2.500,00

  • Número do bilhete sorteado: 32197 

Nome: Robson G***** d* C*****                                                  

CPF: 068.***.***-92                  

Município: COLATINA                

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina

CNPJ: 27.091.495/0001-68                     

Prêmio: R$ 3.500,00

  • Número do bilhete sorteado: 233834                                                                      

Nome: Leandra d* A***** A*******                                                                                                    

CPF: 123.***.***-45                                

Município: SÃO MATEUS

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – São Mateus      

CNPJ: 27.559.418/0001-90       

Prêmio: R$ 12.500,00

SORTEIO Nº 155: REGIÃO SUL
  • Número do bilhete sorteado: 74908 

Nome:  Lilia N**** V*******  

CPF: 097.***.***-21                  

Município: CASTELO                                

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Instituição de Longa Permanência para Idosos – Vila Feliz Antonio Sergio de Tassis – Castelo

CNPJ: 00.534.234/0001-19      

Prêmio: 750,00

  • Número do bilhete sorteado: 178398

Nome:  Alessandra D****** S******                

CPF: 104.***.***-70                                

Município: PIÚMA                                    

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.707/0001-01                     

Prêmio: 1.250,00

  • Número do bilhete sorteado: 131873             

Nome:  Adriana C***** L****** A*****                                                                                

CPF: 110.***.***-26                                

Município: CASTELO                  

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Castelo

CNPJ: 27.256.445/0001-93       

Prêmio: R$ 2.500,00

  • Número do bilhete sorteado: 142914

Nome: Maiara S****** S***** O******          

CPF: 140.***.***-85                  

Município: ATILIO VIVÁCQUA                              

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.590/0001-58

Prêmio: R$ 3.500,00

  • Número do bilhete sorteado: 180603

Nome: Queren L**** M***** A*******                                                    

CPF: 159.***.***-93                                

Município:  MARATAÍZES

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Maria de Jetibá – APAE

CNPJ: 03.258.716/0001-81                                                                

Prêmio: R$ 12.500,00

SORTEIO Nº 156: REGIÃO METROPOLITANA
  • Número do bilhete sorteado: 1996964

Nome:  Luziete d* L****** F***** C**********         

CPF: 071.***.***-07                                

Município: SERRA                                     

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Abrigo Lar Pouso Da Esperança – Serra

CNPJ: 03.437.960/0001-01   

Prêmio: 750,00

  • Número do bilhete sorteado: 228442                

Nome:  Alex S***** G*****                  

CPF: 034.***.***-75                  

Município: VITÓRIA                                 

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vitória

CNPJ: 28.163.228/0001-11       

Prêmio: 1.250,00

  • Número do bilhete sorteado: 543379

Nome:  Mariana A**** G*******                                                                 

CPF: 090.***.***-38                                              

Município: SERRA                       

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Beneficente Bem Amar- Vitória                 

CNPJ: 24.854.742/0001-42                     

Prêmio: R$ 2.500,00

  • Número do bilhete sorteado: 2024088           

Nome:  Mariany d* O******* d** S****          

CPF: 179.***.***-96                  

Município: SERRA                       

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra – APAE – Serra

CNPJ: 27.564.699/0001-79       

Prêmio: R$ 3.500,00

  • Número do bilhete sorteado: 104919             

Nome: Viviani R**** M**** F****      

CPF: 071.***.***-10                                

Município: VILA VELHA

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Evangélico – Associação Evangélica Beneficente – Vila Velha

CNPJ: 28.127.926/0001-61

Prêmio: R$ 12.500,00

