Nota Premiada Capixaba divulga lista de vencedores de novembro
A edição contemplou moradores de diferentes regiões, com destaque para a Serra, que registrou três premiados.
O Governo do Estado realizou, na quarta-feira (19), o 47º sorteio do Nota Premiada Capixaba. A transmissão aconteceu ao vivo pela TVE Espírito Santo, pela Espírito Santo FM e pelos canais digitais da emissora. A edição contemplou moradores de diferentes regiões, com destaque para a Serra, que registrou três premiados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Castelo e São Mateus tiveram dois vencedores cada, enquanto Linhares, Aracruz, Colatina, Piúma, Atílio Vivácqua, Marataízes, Vitória e Vila Velha tiveram um ganhador por município. Ao todo, 15 prêmios foram sorteados, com valores de R$ 1,5 mil, R$ 2,5 mil, R$ 5 mil, R$ 7 mil e R$ 25 mil.
Leia também: Nota Premiada Capixaba realiza 47º sorteio com prêmios de até R$ 25 mil nesta quarta
As instituições sociais indicadas pelos vencedores também serão beneficiadas, recebendo 50% do valor conquistado pelo cidadão. Além disso, haverá o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, conforme o índice de engajamento social de cada uma.
Os premiados receberão uma notificação automática pelo sistema. Caso seja necessário, a equipe do Nota Premiada realizará contato telefônico. O resgate dos valores deve ser solicitado em até 90 dias após o sorteio. A planilha oficial e outras informações estão disponíveis no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.
Concorreram nesta edição os bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º e 31 de outubro de 2025.
Como participar
O Nota Premiada Capixaba incentiva a cidadania fiscal e fortalece o trabalho de instituições sociais no Estado. Para participar, basta realizar um cadastro no site oficial, escolher uma entidade para apoiar e solicitar o CPF na nota fiscal. Não é necessário enviar documentos: o sistema gera automaticamente os pontos e bilhetes. Cada R$ 1 em compras vale um ponto, e, a cada 50 pontos, um bilhete é emitido para os sorteios.
A lista completa de premiados, por região, está disponível abaixo.
SORTEIO Nº 154: REGIÃO NORTE
- Número do bilhete sorteado: 64932
Nome: Elisangela C******** B*********
CPF: 078.***.***-25
Município: LINHARES
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Lar do Idoso Abrigo de Luz – Linhares
CNPJ: 27.472.265/0001-49
Prêmio: 750,00
- Número do bilhete sorteado: 202633
Nome: Solange D* A********
CPF: 369.***.***-91
Município: ARACRUZ
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: Recanto Do Ancião – Fundação Social Monsenhor Guilherme Schmitz – Aracruz
CNPJ: 02.996.473/0001-16
Prêmio: 1.250,00
- Número do bilhete sorteado: 207642
Nome: Celnio H****** B*******
CPF: 100.***.***-89
Município: SÃO MATEUS
Prêmio: R$ 5.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Moradores Nova Esperança – São Mateus
CNPJ: 27.559.384/0001-33
Prêmio: R$ 2.500,00
- Número do bilhete sorteado: 32197
Nome: Robson G***** d* C*****
CPF: 068.***.***-92
Município: COLATINA
Prêmio: R$ 7.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina
CNPJ: 27.091.495/0001-68
Prêmio: R$ 3.500,00
- Número do bilhete sorteado: 233834
Nome: Leandra d* A***** A*******
CPF: 123.***.***-45
Município: SÃO MATEUS
Prêmio: R$ 25.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – São Mateus
CNPJ: 27.559.418/0001-90
Prêmio: R$ 12.500,00
SORTEIO Nº 155: REGIÃO SUL
- Número do bilhete sorteado: 74908
Nome: Lilia N**** V*******
CPF: 097.***.***-21
Município: CASTELO
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Instituição de Longa Permanência para Idosos – Vila Feliz Antonio Sergio de Tassis – Castelo
CNPJ: 00.534.234/0001-19
Prêmio: 750,00
- Número do bilhete sorteado: 178398
Nome: Alessandra D****** S******
CPF: 104.***.***-70
Município: PIÚMA
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ: 27.192.707/0001-01
Prêmio: 1.250,00
- Número do bilhete sorteado: 131873
Nome: Adriana C***** L****** A*****
CPF: 110.***.***-26
Município: CASTELO
Prêmio: R$ 5.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Castelo
CNPJ: 27.256.445/0001-93
Prêmio: R$ 2.500,00
- Número do bilhete sorteado: 142914
Nome: Maiara S****** S***** O******
CPF: 140.***.***-85
Município: ATILIO VIVÁCQUA
Prêmio: R$ 7.000,00
Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ: 27.192.590/0001-58
Prêmio: R$ 3.500,00
- Número do bilhete sorteado: 180603
Nome: Queren L**** M***** A*******
CPF: 159.***.***-93
Município: MARATAÍZES
Prêmio: R$ 25.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Maria de Jetibá – APAE
CNPJ: 03.258.716/0001-81
Prêmio: R$ 12.500,00
SORTEIO Nº 156: REGIÃO METROPOLITANA
- Número do bilhete sorteado: 1996964
Nome: Luziete d* L****** F***** C**********
CPF: 071.***.***-07
Município: SERRA
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Abrigo Lar Pouso Da Esperança – Serra
CNPJ: 03.437.960/0001-01
Prêmio: 750,00
- Número do bilhete sorteado: 228442
Nome: Alex S***** G*****
CPF: 034.***.***-75
Município: VITÓRIA
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vitória
CNPJ: 28.163.228/0001-11
Prêmio: 1.250,00
- Número do bilhete sorteado: 543379
Nome: Mariana A**** G*******
CPF: 090.***.***-38
Município: SERRA
Prêmio: R$ 5.000,00
Instituição Social indicada: Associação Beneficente Bem Amar- Vitória
CNPJ: 24.854.742/0001-42
Prêmio: R$ 2.500,00
- Número do bilhete sorteado: 2024088
Nome: Mariany d* O******* d** S****
CPF: 179.***.***-96
Município: SERRA
Prêmio: R$ 7.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra – APAE – Serra
CNPJ: 27.564.699/0001-79
Prêmio: R$ 3.500,00
- Número do bilhete sorteado: 104919
Nome: Viviani R**** M**** F****
CPF: 071.***.***-10
Município: VILA VELHA
Prêmio: R$ 25.000,00
Instituição Social indicada: Hospital Evangélico – Associação Evangélica Beneficente – Vila Velha
CNPJ: 28.127.926/0001-61
Prêmio: R$ 12.500,00