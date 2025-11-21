Nota Premiada Capixaba divulga lista de vencedores de novembro

O Governo do Estado realizou, na quarta-feira (19), o 47º sorteio do Nota Premiada Capixaba. A transmissão aconteceu ao vivo pela TVE Espírito Santo, pela Espírito Santo FM e pelos canais digitais da emissora. A edição contemplou moradores de diferentes regiões, com destaque para a Serra, que registrou três premiados.

Castelo e São Mateus tiveram dois vencedores cada, enquanto Linhares, Aracruz, Colatina, Piúma, Atílio Vivácqua, Marataízes, Vitória e Vila Velha tiveram um ganhador por município. Ao todo, 15 prêmios foram sorteados, com valores de R$ 1,5 mil, R$ 2,5 mil, R$ 5 mil, R$ 7 mil e R$ 25 mil.

As instituições sociais indicadas pelos vencedores também serão beneficiadas, recebendo 50% do valor conquistado pelo cidadão. Além disso, haverá o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, conforme o índice de engajamento social de cada uma.

Os premiados receberão uma notificação automática pelo sistema. Caso seja necessário, a equipe do Nota Premiada realizará contato telefônico. O resgate dos valores deve ser solicitado em até 90 dias após o sorteio. A planilha oficial e outras informações estão disponíveis no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.

Concorreram nesta edição os bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º e 31 de outubro de 2025.

Como participar

O Nota Premiada Capixaba incentiva a cidadania fiscal e fortalece o trabalho de instituições sociais no Estado. Para participar, basta realizar um cadastro no site oficial, escolher uma entidade para apoiar e solicitar o CPF na nota fiscal. Não é necessário enviar documentos: o sistema gera automaticamente os pontos e bilhetes. Cada R$ 1 em compras vale um ponto, e, a cada 50 pontos, um bilhete é emitido para os sorteios.

A lista completa de premiados, por região, está disponível abaixo.

SORTEIO Nº 154: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 64932

Nome: Elisangela C******** B*********

CPF: 078.***.***-25

Município: LINHARES

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Lar do Idoso Abrigo de Luz – Linhares

CNPJ: 27.472.265/0001-49

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 202633

Nome: Solange D* A********

CPF: 369.***.***-91

Município: ARACRUZ

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Recanto Do Ancião – Fundação Social Monsenhor Guilherme Schmitz – Aracruz

CNPJ: 02.996.473/0001-16

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 207642

Nome: Celnio H****** B*******

CPF: 100.***.***-89

Município: SÃO MATEUS

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Moradores Nova Esperança – São Mateus

CNPJ: 27.559.384/0001-33

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 32197

Nome: Robson G***** d* C*****

CPF: 068.***.***-92

Município: COLATINA

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina

CNPJ: 27.091.495/0001-68

Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 233834

Nome: Leandra d* A***** A*******

CPF: 123.***.***-45

Município: SÃO MATEUS

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – São Mateus

CNPJ: 27.559.418/0001-90

Prêmio: R$ 12.500,00

SORTEIO Nº 155: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 74908

Nome: Lilia N**** V*******

CPF: 097.***.***-21

Município: CASTELO

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Instituição de Longa Permanência para Idosos – Vila Feliz Antonio Sergio de Tassis – Castelo

CNPJ: 00.534.234/0001-19

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 178398

Nome: Alessandra D****** S******

CPF: 104.***.***-70

Município: PIÚMA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.707/0001-01

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 131873

Nome: Adriana C***** L****** A*****

CPF: 110.***.***-26

Município: CASTELO

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Castelo

CNPJ: 27.256.445/0001-93

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 142914

Nome: Maiara S****** S***** O******

CPF: 140.***.***-85

Município: ATILIO VIVÁCQUA

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.590/0001-58

Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 180603

Nome: Queren L**** M***** A*******

CPF: 159.***.***-93

Município: MARATAÍZES

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Maria de Jetibá – APAE

CNPJ: 03.258.716/0001-81

Prêmio: R$ 12.500,00

SORTEIO Nº 156: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 1996964

Nome: Luziete d* L****** F***** C**********

CPF: 071.***.***-07

Município: SERRA

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Abrigo Lar Pouso Da Esperança – Serra

CNPJ: 03.437.960/0001-01

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 228442

Nome: Alex S***** G*****

CPF: 034.***.***-75

Município: VITÓRIA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vitória

CNPJ: 28.163.228/0001-11

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 543379

Nome: Mariana A**** G*******

CPF: 090.***.***-38

Município: SERRA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Beneficente Bem Amar- Vitória

CNPJ: 24.854.742/0001-42

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 2024088

Nome: Mariany d* O******* d** S****

CPF: 179.***.***-96

Município: SERRA

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra – APAE – Serra

CNPJ: 27.564.699/0001-79

Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 104919

Nome: Viviani R**** M**** F****

CPF: 071.***.***-10

Município: VILA VELHA

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Evangélico – Associação Evangélica Beneficente – Vila Velha

CNPJ: 28.127.926/0001-61

Prêmio: R$ 12.500,00