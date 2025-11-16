O que esperar deste domingo (16); confira o horóscopo do dia

Escorpianos demonstram sensibilidade intensa e lidam com emoções profundas que muitos signos têm dificuldade em administrar. Essa postura os torna aptos a enfrentar desafios complexos e a mergulhar no desconhecido com naturalidade. Por isso, muitos nativos se destacam em áreas como terapias, medicina e cirurgias, onde utilizam esse talento de forma construtiva.

Quem nasceu hoje

Quem faz aniversário hoje revela forte potencial profissional. A objetividade orienta suas decisões e contribui para o sucesso. A personalidade carismática atrai pessoas com facilidade. Elegância, vitalidade e inteligência completam o perfil.

Alerta

O domingo exige cautela para os librianos. A recomendação é manter a rotina, evitar excessos e priorizar descanso. Resolver mal-entendidos com o par afetivo e cuidar da saúde ajudam a equilibrar o dia. Viagens não estão favorecidas.