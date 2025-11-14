COP-30: ONU reclama da segurança e de problemas no ar-condicionado

O clima esquentou em Belém. O secretário da UNFCCC, braço da Organização das Nações Unidas, Simon Stiell, enviou uma carta ao governo brasileiro na quarta-feira, 12, cobrando melhorias na segurança e infraestrutura da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30).

No documento, Stiell cita o episódio de terça-feira, 11, quando um grupo de manifestantes invadiu a Zona Azul, onde apenas pessoas credenciadas podem entrar. Stiell afirma que as forças de segurança brasileiras foram orientadas a não agir para conter manifestantes e cita problemas como a falta de ar-condicionado e vazamentos de água em alguns locais dos pavilhões da conferência. O teor da carta veio à tona nesta quinta-feira, 13, e o governo Lula se apressou para tentar conter a crise, minimizando as críticas.

No campo econômico, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) preparou anúncios que totalizam US$ 6 bilhões (R$ 31,7 bilhões), de acordo com o presidente da instituição, Ilan Goldfajn.

ONU reclama da segurança e de problemas no ar-condicionado

A Organização das Nações Unidas (ONU) enviou uma carta ao governo brasileiro nesta quarta-feira, 12, com duras críticas à segurança e infraestrutura da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30). Em uma carta de três páginas, o secretário da UNFCCC (braço de clima da ONU), Simon Stiell, afirma que as forças de segurança brasileiras foram orientadas a não agir para conter manifestantes e cita problemas como a falta de ar-condicionado e vazamentos de água em alguns locais da Zona Azul, área onde ocorrem as negociações.

A carta foi revelada pela Bloomberg e confirmada pelo Estadão, que também teve acesso ao documento.

Como é o cabo de guerra na tensa negociação da COP-30

Um dos principais itens na agenda da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30), a adaptação (políticas para diminuir o impacto das catástrofes e outros danos do aquecimento global) enfrenta um impasse na conferência.

Nas salas de negociação, os países discutem parâmetros para medir a adaptação à crise do clima, que compõem a Meta Global de Adaptação (GGA, na sigla em inglês).

Reuniões tensas tiveram divergências quanto aos indicadores e ao prazo para definir a meta global ainda nesta COP. As discordâncias põem no centro do tabuleiro países árabes, africanos e latino-americanos, e têm como pano de fundo o embate recorrente sobre financiamento que opõe países pobres e desenvolvidos.