Pimenta-do-reino movimenta quase US$ 300 milhões e reforça protagonismo do ES

O Espírito Santo ampliou de forma significativa sua presença no mercado internacional de pimenta-do-reino em 2025. De janeiro a outubro, o Estado exportou US$ 296,6 milhões da especiaria, resultado que representa uma expansão de 120% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Os dados colocam a pimenta entre os principais produtos do agronegócio capixaba e reforçam o protagonismo estadual na cadeia produtiva.

