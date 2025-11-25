Conexão Safra

Pimenta-do-reino movimenta quase US$ 300 milhões e reforça protagonismo do ES

ES responde por 69% das exportações brasileiras e já superou em 81% todo o valor vendido em 2024, apenas nos dez primeiros meses deste ano

Foto: Wenderson Araujo-Trilux. Sistema CNA/Senar

O Espírito Santo ampliou de forma significativa sua presença no mercado internacional de pimenta-do-reino em 2025. De janeiro a outubro, o Estado exportou US$ 296,6 milhões da especiaria, resultado que representa uma expansão de 120% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Os dados colocam a pimenta entre os principais produtos do agronegócio capixaba e reforçam o protagonismo estadual na cadeia produtiva.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Pimenta-do-reino movimenta quase US$ 300 milhões e reforça protagonismo do ES

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

Conexão SafraPimenta

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por