Polícia Civil efetua prisão de foragido da Justiça em Guaçuí
A ação ocorreu no bairro Do Norte e contou com atuação direta do setor de inteligência da delegacia.
A prisão de foragido da Justiça em Guaçuí ocorreu nesta terça-feira (25). A Polícia Civil localizou o homem de 48 anos no bairro Do Norte. Os policiais realizaram a ação durante a manhã.
O setor de inteligência identificou que o foragido residia no bairro. Por isso, os agentes foram ao endereço e confirmaram a presença dele no local. A equipe realizou a abordagem sem resistência.
A delegada Yasmin Fassarella coordenou a operação. Ela conduziu o suspeito até a Delegacia de Guaçuí para os procedimentos legais. Depois disso, os policiais encaminharam o homem ao Sistema Prisional do Estado.
A prisão de foragido da Justiça em Guaçuí ocorreu porque o mandado estava ativo. A Justiça determinou a captura após o homem descumprir regras do livramento condicional.