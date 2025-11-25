Segurança

Polícia Civil efetua prisão de foragido da Justiça em Guaçuí

A ação ocorreu no bairro Do Norte e contou com atuação direta do setor de inteligência da delegacia.

Foto da lateral de uma viatura da Polícia Civil de cor preta com brasão do Estado do Espírito Santo em dourado.
Foto: Rafaela Thompson

A prisão de foragido da Justiça em Guaçuí ocorreu nesta terça-feira (25). A Polícia Civil localizou o homem de 48 anos no bairro Do Norte. Os policiais realizaram a ação durante a manhã.

O setor de inteligência identificou que o foragido residia no bairro. Por isso, os agentes foram ao endereço e confirmaram a presença dele no local. A equipe realizou a abordagem sem resistência.

A delegada Yasmin Fassarella coordenou a operação. Ela conduziu o suspeito até a Delegacia de Guaçuí para os procedimentos legais. Depois disso, os policiais encaminharam o homem ao Sistema Prisional do Estado.

A prisão de foragido da Justiça em Guaçuí ocorreu porque o mandado estava ativo. A Justiça determinou a captura após o homem descumprir regras do livramento condicional.

