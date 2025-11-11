Polícia Militar apreende quase 500 kg de maconha em Vitória

Policiais militares apreenderam cerca de 500 quilos de maconha na tarde desta terça-feira (11), no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória. A ação foi realizada por equipes da 2ª Companhia do 1º Batalhão, após denúncia sobre a movimentação de suspeitos na região.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes patrulhavam a Rodovia Serafim Derenzi quando receberam informações de que quatro homens haviam escondido sacolas em um terreno baldio próximo a uma escola. Ao verificar o local, os militares encontraram 497 tabletes de maconha sob uma lona e pedaços de madeira.

Nenhum suspeito foi localizado durante a operação. Todo o material apreendido foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde o caso segue sob investigação.