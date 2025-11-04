Polícia prende homem com arma e drogas em Cachoeiro

Um homem foi preso pela Polícia Militar na última segunda-feira (3) no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da PM, o suspeito foi localizado após uma denúncia anônima e flagrado circulando em uma motocicleta enquanto portava uma arma de fogo.

Durante a abordagem, os militares encontraram um revólver calibre .38, oito munições, 60 gramas de haxixe, três buchas de maconha, um pino de cocaína e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. Com ele também foram apreendidos R$ 1.765,00 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso segue sob investigação.