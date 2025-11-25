Polícia prende suspeitos por tráfico durante operação em Itapemirim

A polícia prendeu três suspeitos por tráfico durante uma operação realizada na tarde desta segunda-feira (24) pela 9ª Delegacia Regional de Itapemirim. A ação ocorreu no bairro Itaoca, onde a equipe cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O delegado Daniel de Araújo informou que os policiais entraram na residência alvo, localizada na Rua Constantino, e flagraram um dos suspeitos tentando descartar drogas e equipamentos usados no comércio ilegal. Ele arremessou os materiais pela janela do segundo pavimento, no entanto, os agentes localizaram tudo em casas vizinhas durante a varredura no local.

Leia também: PRF apreende grande carga de drogas e detém dupla na BR-101 em Itapemirim

Além disso, dentro do imóvel, os policiais encontraram outros dois criminosos. Segundo a Polícia Civil, os três estavam em um ambiente com grande quantidade de entorpecentes e objetos usados para fracionamento e venda das substâncias.

Polícia prende suspeitos por tráfico em casa

Ao todo, a equipe apreendeu 73 pinos de cocaína, 729 gramas de maconha em tablete, quatro porções de haxixe, além de balança de precisão, máquina de pagamento, plástico filme e vários aparelhos celulares. Os policiais recolheram todo o material e o levaram para a delegacia.

Além disso, os policiais os levaram para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, onde permanecem à disposição da Justiça. O delegado Daniel de Araújo afirmou que a operação integra as ações permanentes de combate ao tráfico na região Sul do Estado.