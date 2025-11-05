Preso suspeito de matar idoso a marteladas para roubar passarinhos em Cachoeiro

O homem apontado como autor de um crime brutal em Cachoeiro de Itapemirim foi preso nesta terça-feira (4) em Atílio Vivácqua. O suspeito, de 27 anos, é acusado de matar a marteladas Cosme Francisco Pereira, de 63 anos, no dia 24 de setembro deste ano.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Vivas, o caso foi classificado como latrocínio — roubo seguido de morte —, já que o suspeito teria agredido a vítima para roubar seus passarinhos.

Após o crime, o homem se mudou para a zona rural de Atílio Vivácqua, onde passou a atuar no tráfico de drogas. No momento da prisão, ele tentou enganar os policiais, fornecendo um nome falso e afirmando ter 15 anos, mas a farsa foi rapidamente descoberta.

O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.