Processo seletivo da Saúde em Vargem Alta abre inscrições na próxima semana

A Prefeitura de Vargem Alta abrirá as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado voltado à contratação temporária de profissionais e à formação de cadastro de reserva. Em síntese, o edital contempla vagas para médicos de diversas especialidades, auxiliar em saúde bucal e motorista.

As inscrições ocorrem entre os dias 24 e 28 de novembro de 2025, das 8h às 15h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no andar superior do Pronto-Socorro, no Centro de Vargem Alta. Assim, os interessados devem comparecer ao local dentro do prazo estabelecido para garantir a participação na seleção.

O edital completo, com todas as orientações sobre documentação, requisitos e etapas do processo, está disponível no site oficial do município.