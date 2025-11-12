Processo seletivo oferece 40 vagas para guarda-vidas em cidade do ES

A Prefeitura de Linhares anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de 40 guarda-vidas. O edital nº 001/2025 foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (12) e tem como objetivo atender à demanda da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

Segundo a secretaria, os profissionais atuarão nos balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação, conforme a necessidade do serviço. As ações seguirão as diretrizes da própria secretaria e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

As inscrições estão abertas até 24 de novembro e devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Luiz Cândido Durão, bairro Conceição. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O cargo exige jornada de 40 horas semanais, em regime de escala, com remuneração de R$ 2.200 e tíquete-alimentação de R$ 640. Entre as atribuições estão a vigilância e o salvamento de banhistas, além da prevenção de afogamentos nas praias do município.

Como se candidatar

Para participar, o candidato precisa ter no mínimo 18 anos e possuir o Curso de Formação de Guarda-Vidas (CFGV), emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira, de caráter eliminatório, consiste na avaliação das inscrições e análise dos documentos exigidos. Caso o número de candidatos aptos ultrapasse o total de vagas, a prioridade será para os residentes em Linhares.

O contrato terá validade de 1º de dezembro de 2025 a 28 de fevereiro de 2026, podendo ser prorrogado ou encerrado antecipadamente conforme o interesse público e a legislação municipal vigente.