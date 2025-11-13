Processo seletivo oferece 80 vagas em Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim vai sediar nos dias 18 e 19 de novembro um processo seletivo com mais de 80 vagas disponíveis para o cargo de auxiliar de produção. As entrevistas acontecerão na Microlins, localizada na Rua Brahim Antônio Seder, nº 31, no Centro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

A oportunidade é destinada a candidatos com ou sem experiência anterior. Para participar, basta levar currículo atualizado e um documento com foto.

A ação é organizada pela empresa AG3 Solutions, que busca ampliar seu quadro de colaboradores e oferecer novas oportunidades de emprego na região Sul do Espírito Santo.

Essa é uma excelente chance para quem está em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado de trabalho.