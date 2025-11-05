Procon de Cachoeiro realiza mutirão para renegociar dívidas nesta semana

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim promove, nesta quinta (6) e sexta-feira (7), a segunda edição do Dia D de Negociação de Dívidas, das 8h às 16h. Assim, a ação acontece na sede do órgão, localizada na rua Bernardo Horta, bairro Guandu.

Assim como na primeira edição, cada empresa participante terá 10 senhas disponíveis, sendo três delas preferenciais. Dessa forma, as negociações serão conduzidas por telefone, com mediação do atendente do Procon, que representa o consumidor diretamente junto à instituição credora.

Empresas participantes

Assim, de acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, esta edição contará com seis empresas: Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Vivo, Claro e Dacasa. Nesse sentido, durante o evento, o atendimento regular do Procon continuará normalmente, com controle de senhas e atendimento por ordem de chegada.

O coordenador do Procon, Ricardo Silva Fonseca, destacou que a iniciativa é uma oportunidade para os consumidores reorganizarem suas finanças antes do fim do ano. “O evento ajuda o cidadão endividado a retomar o equilíbrio financeiro e começar 2026 no azul”, afirmou.

Quem pode participar

BANESTES

Negociação de contratos de crédito para pessoas físicas e jurídicas, exceto imobiliário e Pronampe. As tratativas serão feitas por telefone, com finalização presencial na agência. Não serão negociadas tarifas de conta e CCF.

BANCO DO BRASIL

Negociações para operações em atraso de CDC, cartão de crédito, limite de conta-corrente e consórcio de pessoas físicas. Não entram no acordo: operações rurais, pessoas jurídicas, contratos com garantia real e processos já ajuizados.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Serão atendidos clientes com crédito pessoal, cartão de crédito, consignado, veículos e cheque especial pessoa física. Demandas fora dessa lista poderão ser analisadas e orientadas durante o evento.

DACASA

Serão negociadas dívidas prescritas e não prescritas, com isenção total de multa e juros para carnês. Descontos de até 50% para pagamento à vista ou 40% para parcelamentos. As condições variam conforme o atraso, podendo incluir parcelamentos entre 10 e 20 vezes.

VIVO

Negociações voltadas a contas em atraso de pessoas físicas. As condições variam de acordo com o tempo de inadimplência (mínimo de 60 dias), valor da dívida e quantidade de contratos pendentes.

CLARO

Dívidas com mais de 45 dias em aberto poderão ser negociadas normalmente, além de outros assuntos relacionados aos serviços da operadora.

Normas do evento

Levar documento de identificação (RG e CPF);

Apresentar, se possível, documentos relacionados à dívida;

Atendimento por ordem de chegada;

Distribuição de senhas das 8h às 16h;

Não haverá reserva de senhas;

Atendimento exclusivo ao titular.

Atendimento do Procon

O Procon de Cachoeiro segue disponível para auxiliar consumidores em demandas relacionadas a consumo e renegociação de dívidas. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Bernardo Horta, nº 204, bairro Guandu.

Agendamentos podem ser feitos pelo site agendamento.cachoeiro.es.gov.br ou pelo telefone (28) 3199-1710.