Professores são afastados após denúncia de abuso sexual em cidade do ES

Dois professores de uma escola municipal foram afastados após serem acusados de abusar sexualmente de duas alunas menores de idade em Pinheiros.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, assim que a denúncia chegou ao conhecimento da pasta foi determinada a imediata suspensão dos servidores. Além disso, foi instaurado um procedimento administrativo para apurar a “suposta falta funcional”.

Entretanto, o caso segue em sigilo por envolver vítimas menores de idade.

Confira abaixo a nota enviada pela Secretaria:

COMUNICADO OFICIAL À IMPRENSA

Em resposta à solicitação de informações referente à apuração de suposta falta funcional envolvendo dois professores da nossa instituição, informamos que foi instaurado o devido procedimento administrativo para apurar os fatos.

Por se tratar de uma ocorrência que envolve duas menores de idade, o processo corre sob sigilo, conforme previsto na legislação vigente. Especialmente no que se refere à proteção da dignidade, privacidade e integridade das vítimas.

Assim, não serão fornecidos detalhes sobre o caso ou sobre as partes envolvidas, em respeito à legislação aplicável e com o objetivo de preservar as adolescentes e garantir a seriedade da apuração.

A instituição reitera seu compromisso com a ética, a legalidade e a proteção de todos os seus estudantes, e reforça que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas com a máxima responsabilidade.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura de Pinheiros