Quinta (20) terá queda de temperatura no ES; veja a previsão

A quinta-feira (20) será marcada por mudanças no tempo em todo o Espírito Santo. Segundo o Incaper, a frente fria que avançou pelo Estado segue em direção à Bahia e reduz a instabilidade em grande parte do território capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nas primeiras horas do dia, ainda há previsão de chuva em quase todo o Norte, com exceção do trecho sul da Região Noroeste. Nas demais áreas, incluindo a Grande Vitória, o céu fica parcialmente nublado, sem expectativa de precipitação.

Leia também: Cidades do ES entram em alerta por chuva forte nesta quarta (19)

As temperaturas máximas caem de forma significativa, trazendo sensação térmica mais amena. O vento sopra fraco a moderado entre o litoral sul e a região metropolitana.

Confira a previsão por região

Grande Vitória

Céu com variação de nuvens e sem chuva. Vento fraco a moderado no litoral. Temperaturas: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Região Sul

Tempo firme, com variação de nuvens. Vento fraco a moderado na faixa litorânea. Áreas menos elevadas: mínima de 14 °C e máxima de 32 °C. Áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 28 °C.

Região Serrana

Variação de nuvens e tempo estável. Áreas menos elevadas: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C. Áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 24 °C.

Região Norte

Muitas nuvens e previsão de chuva em alguns períodos. Temperaturas entre 15 °C e 28 °C.

Região Noroeste

Céu carregado e possibilidade de chuva ao longo do dia, exceto no trecho sul. Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 25 °C.

Região Nordeste

Muitas nuvens e previsão de chuva em momentos isolados. Temperaturas variam entre 16 °C e 27 °C.