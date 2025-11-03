Rompimento de tubulação deixa bairros de Cachoeiro sem água

Um acidente ocorrido durante uma obra do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER) afetou o abastecimento de água em Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (3). A perfuração de uma tubulação durante uma sondagem provocou a interrupção temporária do fornecimento em diversos bairros e distritos do município, principalmente em Córrego dos Monos.

De acordo com a Agersa, a BRK Ambiental iniciou imediatamente os trabalhos de reparo na rede de distribuição. A previsão é de que o serviço seja concluído até o final da tarde, mas a normalização completa do abastecimento pode levar até 48 horas após o término da manutenção.

Entre as localidades afetadas estão os bairros Valdir Furtado de Amorim, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, Central Parque, Boa Vista, Coramara, Aeroporto, Marbrasa, Rui Pinto Bandeira, São Joaquim, Morro Grande, Coutinho, Córrego dos Monos, Córrego do Braz e São Joaquim.

A Agersa recomendou aos moradores que façam uso consciente da água e evitem desperdícios durante o período. Em casos de urgência, é possível solicitar caminhão-pipa gratuito pelos canais de atendimento da BRK Ambiental (0800 771 0001) ou da Agersa (28 3199-1615).

O órgão informou ainda que acompanha a execução dos serviços e fiscaliza as ações de reparo para garantir o restabelecimento do abastecimento o mais rápido possível.