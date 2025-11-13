Santa Fé recebe obra preventiva para evitar alagamentos

Cachoeiro de Itapemirim iniciou o desassoreamento do rio na comunidade de Santa Fé como medida preventiva para o período de chuvas. Assim, a ação busca diminuir os riscos de alagamentos e evitar transtornos aos moradores que vivem próximos ao curso d’água.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, de acordo com o município, o trabalho visa ampliar a segurança da população e preparar a região para os meses de maior incidência de precipitações.

Leia também: Cachoeiro vai desassorear rios e córregos para evitar novos alagamentos

Dessa forma, o serviço reforça a política de prevenção adotada pela administração, que tem priorizado intervenções estruturais para minimizar impactos e proteger áreas vulneráveis.