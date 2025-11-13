Conexão Safra

Saúde mental no campo é tema central da nova edição da Conexão Safra

A editora da revista, Kátia Quedevez, chama atenção para o peso que recai sobre os produtores, em especial as mulheres,

A nova edição da revista Conexão Safra coloca em pauta um tema sensível e urgente: a saúde mental no campo. A matéria de capa, assinada pelo repórter Leandro Fidelis, revela números alarmantes sobre depressão e suicídios em municípios do interior do Espírito Santo, destacando a necessidade de ampliar o acolhimento às famílias rurais.

A editora da revista, Kátia Quedevez, chama atenção para o peso que recai sobre os produtores, em especial as mulheres, que acumulam as responsabilidades da produção rural e da vida doméstica. “Estamos há 14 anos comunicando sobre o agro e, ao longo dessa trajetória, ouvimos relatos muito fortes, especialmente de mulheres, que sentem a sobrecarga de não dar conta de tudo”, afirma.

