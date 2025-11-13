Seag divulga resultado preliminar do 3º ciclo de inscrições do Pive

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) divulgou, na terça-feira (11), o resultado preliminar dos produtores aprovados no 3º ciclo de inscrições do Programa de Implantação de Embriões (Pive), voltado ao fortalecimento genético da pecuária leiteira capixaba.

A relação completa dos produtores deferidos e indeferidos está disponível para consulta no site oficial da Seag.

