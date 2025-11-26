Oportunidades

Sine de Cachoeiro oferta 81 vagas de emprego em diversas áreas nesta quarta (26)

Oportunidades incluem cargos com e sem experiência, abrangendo diferentes níveis de escolaridade em vários setores da economia local.

mutirão de empregabilidade cachoeiro senac
Foto: Freepik

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quarta-feira (26), 81 vagas de emprego distribuídas em vários setores da economia local. Entretanto, as oportunidades atendem candidatos com ou sem experiência, e contemplam desde o ensino fundamental até o nível médio completo.

O painel atualizado reflete a demanda crescente do mercado de trabalho no Sul do Estado. Assim, o Sine reforça que os interessados precisam realizar o cadastro presencialmente antes de disputar qualquer vaga.

Cadastro obrigatório

Assim, para concorrer às oportunidades, o candidato deve comparecer ao Sine Cachoeiro, que funciona das 8h às 17h, na Rua Costa Pereira, nº 100, bairro Sumaré. Com a mudança recente, o atendimento deixou de ocorrer na Avenida Beira Rio.

Vagas disponíveis

A lista reúne posições como:

  • Ajudante de motorista
  • Ajudante de obra
  • Amoxarife de obra
  • Atendente de balcão
  • Atendente de lanchonete
  • Auxiliar operacional de logística
  • Balconista
  • Consultor de vendas
  • Eletricista automotivo
  • Serviços gerais
  • Mecânico de veículos e máquinas
  • Montador de andaimes
  • Motorista de caminhão
  • Polidor de pedras
  • Selecionador de material reciclável
  • Vendedor interno e externo
  • Operador de máquinas
  • Pedreiro
  • Tecnólogo em produção cultural
    — entre outras.

Além disso, algumas vagas exigem experiência e escolaridade específica, porém outras permitem o ingresso de trabalhadores iniciantes. Desse modo, o painel contempla perfis variados, oferecendo oportunidades para quem busca recolocação ou o primeiro emprego.

Como participar

Contudo, os interessados devem comparecer ao Sine com:

  • Documento com foto
  • CPF
  • Comprovante de residência
  • Carteira de trabalho (digital ou física)

As vagas são rotativas, ou seja, podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, o órgão recomenda que os candidatos procurem atendimento o quanto antes.

Cachoeiro de ItapemirimOportunidadesVagas de emprego

