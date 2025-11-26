Sine de Cachoeiro oferta 81 vagas de emprego em diversas áreas nesta quarta (26)

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quarta-feira (26), 81 vagas de emprego distribuídas em vários setores da economia local. Entretanto, as oportunidades atendem candidatos com ou sem experiência, e contemplam desde o ensino fundamental até o nível médio completo.

O painel atualizado reflete a demanda crescente do mercado de trabalho no Sul do Estado. Assim, o Sine reforça que os interessados precisam realizar o cadastro presencialmente antes de disputar qualquer vaga.

Cadastro obrigatório

Assim, para concorrer às oportunidades, o candidato deve comparecer ao Sine Cachoeiro, que funciona das 8h às 17h, na Rua Costa Pereira, nº 100, bairro Sumaré. Com a mudança recente, o atendimento deixou de ocorrer na Avenida Beira Rio.

Vagas disponíveis

A lista reúne posições como:

Ajudante de motorista

Ajudante de obra

Amoxarife de obra

Atendente de balcão

Atendente de lanchonete

Auxiliar operacional de logística

Balconista

Consultor de vendas

Eletricista automotivo

Serviços gerais

Mecânico de veículos e máquinas

Montador de andaimes

Motorista de caminhão

Polidor de pedras

Selecionador de material reciclável

Vendedor interno e externo

Operador de máquinas

Pedreiro

Tecnólogo em produção cultural

— entre outras.

Além disso, algumas vagas exigem experiência e escolaridade específica, porém outras permitem o ingresso de trabalhadores iniciantes. Desse modo, o painel contempla perfis variados, oferecendo oportunidades para quem busca recolocação ou o primeiro emprego.

Como participar

Contudo, os interessados devem comparecer ao Sine com:

Documento com foto

CPF

Comprovante de residência

Carteira de trabalho (digital ou física)

As vagas são rotativas, ou seja, podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, o órgão recomenda que os candidatos procurem atendimento o quanto antes.