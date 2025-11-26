Sine de Cachoeiro oferta 81 vagas de emprego em diversas áreas nesta quarta (26)
Oportunidades incluem cargos com e sem experiência, abrangendo diferentes níveis de escolaridade em vários setores da economia local.
O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quarta-feira (26), 81 vagas de emprego distribuídas em vários setores da economia local. Entretanto, as oportunidades atendem candidatos com ou sem experiência, e contemplam desde o ensino fundamental até o nível médio completo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O painel atualizado reflete a demanda crescente do mercado de trabalho no Sul do Estado. Assim, o Sine reforça que os interessados precisam realizar o cadastro presencialmente antes de disputar qualquer vaga.
Cadastro obrigatório
Assim, para concorrer às oportunidades, o candidato deve comparecer ao Sine Cachoeiro, que funciona das 8h às 17h, na Rua Costa Pereira, nº 100, bairro Sumaré. Com a mudança recente, o atendimento deixou de ocorrer na Avenida Beira Rio.
Vagas disponíveis
A lista reúne posições como:
- Ajudante de motorista
- Ajudante de obra
- Amoxarife de obra
- Atendente de balcão
- Atendente de lanchonete
- Auxiliar operacional de logística
- Balconista
- Consultor de vendas
- Eletricista automotivo
- Serviços gerais
- Mecânico de veículos e máquinas
- Montador de andaimes
- Motorista de caminhão
- Polidor de pedras
- Selecionador de material reciclável
- Vendedor interno e externo
- Operador de máquinas
- Pedreiro
- Tecnólogo em produção cultural
— entre outras.
Além disso, algumas vagas exigem experiência e escolaridade específica, porém outras permitem o ingresso de trabalhadores iniciantes. Desse modo, o painel contempla perfis variados, oferecendo oportunidades para quem busca recolocação ou o primeiro emprego.
Como participar
Contudo, os interessados devem comparecer ao Sine com:
- Documento com foto
- CPF
- Comprovante de residência
- Carteira de trabalho (digital ou física)
As vagas são rotativas, ou seja, podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, o órgão recomenda que os candidatos procurem atendimento o quanto antes.