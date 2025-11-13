Startups capixabas do Sementes vão ao Web Summit Lisboa 2025
A conferência ocorre entre 10 e 13 de novembro, reunindo empresas, investidores e representantes de mais de 160 países.
Três startups aceleradas pelo Programa Sementes, iniciativa do Governo do Espírito Santo, foram selecionadas para participar do Web Summit Lisboa 2025, um dos maiores eventos globais de tecnologia, inovação e empreendedorismo. A conferência ocorre entre 10 e 13 de novembro, reunindo empresas, investidores e representantes de mais de 160 países.
O Programa Sementes, executado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) em parceria com a Fapes, vem fortalecendo o ecossistema capixaba de inovação. Com presença crescente em premiações e iniciativas nacionais, o Estado amplia sua visibilidade ao enviar startups para um dos palcos mais prestigiados da tecnologia mundial.
Neurorviver
A Neuroreviver integra o grupo selecionado. A empresa desenvolve uma plataforma de triagem neurológica baseada em Inteligência Artificial Generativa, capaz de identificar precocemente Alzheimer, TDAH, TEA, depressão e ansiedade.
A ferramenta combina dados clínicos e algoritmos para gerar relatórios inteligentes e apoio à tomada de decisão médica. O fundador, Tiago Suhett Lomeu, destaca que o evento será uma oportunidade de apresentar a solução a um público internacional e fortalecer parcerias estratégicas.
SaveADD
A SaveADD também representa o Espírito Santo no encontro. A startup utiliza inteligência artificial para destinar alimentos excedentes ou próximos do vencimento, reduzindo desperdício e gerando impacto social.
Segundo o fundador, Salvador Iglesias Ramalho, esta será a terceira participação da empresa no Web Summit, ambiente que, segundo ele, estimula conexões com investidores e potenciais parceiros de negócios.
Cittizen
A Cittizen completa o trio capixaba. A plataforma aposta na gamificação para acelerar o aprendizado de jovens por meio de quizzes interativos, facilitando a entrada no mercado de trabalho. Para o sócio Anselmo Hudson, o evento permitirá a expansão internacional da empresa e a criação de conexões com o ecossistema europeu de inovação.
A coordenadora do Programa Sementes, Jamylly Caran, afirma que a missão internacional reforça o protagonismo capixaba. Ela destaca que a presença das empresas no Web Summit amplia a visibilidade das soluções locais e abre portas para parcerias internacionais.
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, avalia que a seleção das startups consolida o propósito do programa. Segundo ele, o Sementes tem colhido resultados significativos, e a ida a Lisboa marca mais um avanço na consolidação de um Espírito Santo inovador e competitivo no cenário global.
O Programa Sementes do Rio Doce oferece aceleração, mentorias, capacitação e acesso a redes de investidores para 50 startups que atuam em nove municípios da Bacia do Rio Doce. A iniciativa incentiva o desenvolvimento sustentável e reforça o Espírito Santo como referência nacional em ciência, tecnologia e empreendedorismo.