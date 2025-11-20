Veja quais farmácias estão de plantão neste feriado em Cachoeiro

Em Cachoeiro, seis farmácias estarão abertas nesta quinta (20), feriado da Consciência Negra. Dessa forma, moradores que precisarem comprar medicamentos ou itens de higiene terão à disposição os estabelecimentos de plantão na cidade.

Nesse sentido, a escala semanal define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

A lista completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município, facilitando o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Confira as farmácias:

1 – DROGARIA PIRES

Endereço: Rua Bernardo Horta, 341 – Guandú – em frente ao Mercado da Pedra Tel.: 3522-5920

2 – DROGARIA CATEDRAL

Endereço: Rua Dona Joana, 07 – Centro – na descida da Padaria Brasil Tel.: 99969-0834

3 – DROGARIA TOTAL FARMA

Endereço: Rua Lucínia Braga Machado, 02 – Aquidaban em frente ao Bar Mancha Negra Tel.: 3036-6368

4 – DROGARIA MELHOR PREÇO SUMARÉ

Endereço: Rua Estrela do Norte, 62 – Sumaré – ao lado do Hospital Infantil Tel.: 3518-0099

5 – DROGARIA BASILÉIA

Endereço: Rua Basílio Pimenta, 151 – Basiléia – na Pracinha do Basílio Pimenta Tel.: 3518-5429

6 – FARMÁCIA TREVO

Endereço: Rua Raul Nassar, 02 – Waldir Furtado Amorim, no Trevo do BNH Tel.: 3521-5155

