Cidades

Veja quais farmácias estão de plantão neste feriado em Cachoeiro

farmárcias de plantão cachoeiro
Foto: Freepik

Em Cachoeiro, seis farmácias estarão abertas nesta quinta (20), feriado da Consciência Negra. Dessa forma, moradores que precisarem comprar medicamentos ou itens de higiene terão à disposição os estabelecimentos de plantão na cidade.

Nesse sentido, a escala semanal define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

A lista completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município, facilitando o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Confira as farmácias:

1 – DROGARIA PIRES

  • Endereço: Rua Bernardo Horta, 341 – Guandú – em frente ao Mercado da Pedra Tel.: 3522-5920

2 – DROGARIA CATEDRAL

  • Endereço: Rua Dona Joana, 07 – Centro – na descida da Padaria Brasil Tel.: 99969-0834

3 – DROGARIA TOTAL FARMA

  • Endereço: Rua Lucínia Braga Machado, 02 – Aquidaban em frente ao Bar Mancha Negra Tel.: 3036-6368

4 – DROGARIA MELHOR PREÇO SUMARÉ

  • Endereço: Rua Estrela do Norte, 62 – Sumaré – ao lado do Hospital Infantil Tel.: 3518-0099

5 – DROGARIA BASILÉIA

  • Endereço: Rua Basílio Pimenta, 151 – Basiléia – na Pracinha do Basílio Pimenta Tel.: 3518-5429

6 – FARMÁCIA TREVO

  • Endereço: Rua Raul Nassar, 02 – Waldir Furtado Amorim, no Trevo do BNH Tel.: 3521-5155

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

  • Drogarias do Centro e Guandu: 7h à 22h (obrigatório)
  • Drogarias de outros bairros: 7h às 19h (facultativo até às 22h)

