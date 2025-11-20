Veja quais farmácias estão de plantão neste feriado em Cachoeiro
Em Cachoeiro, seis farmácias estarão abertas nesta quinta (20), feriado da Consciência Negra. Dessa forma, moradores que precisarem comprar medicamentos ou itens de higiene terão à disposição os estabelecimentos de plantão na cidade.
Nesse sentido, a escala semanal define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.
A lista completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município, facilitando o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.
Confira as farmácias:
1 – DROGARIA PIRES
- Endereço: Rua Bernardo Horta, 341 – Guandú – em frente ao Mercado da Pedra Tel.: 3522-5920
2 – DROGARIA CATEDRAL
- Endereço: Rua Dona Joana, 07 – Centro – na descida da Padaria Brasil Tel.: 99969-0834
3 – DROGARIA TOTAL FARMA
- Endereço: Rua Lucínia Braga Machado, 02 – Aquidaban em frente ao Bar Mancha Negra Tel.: 3036-6368
4 – DROGARIA MELHOR PREÇO SUMARÉ
- Endereço: Rua Estrela do Norte, 62 – Sumaré – ao lado do Hospital Infantil Tel.: 3518-0099
5 – DROGARIA BASILÉIA
- Endereço: Rua Basílio Pimenta, 151 – Basiléia – na Pracinha do Basílio Pimenta Tel.: 3518-5429
6 – FARMÁCIA TREVO
- Endereço: Rua Raul Nassar, 02 – Waldir Furtado Amorim, no Trevo do BNH Tel.: 3521-5155
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
- Drogarias do Centro e Guandu: 7h à 22h (obrigatório)
- Drogarias de outros bairros: 7h às 19h (facultativo até às 22h)