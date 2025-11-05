VÍDEO | Prédio histórico pega fogo no Centro de Porto Alegre

Um prédio histórico localizado em frente à Praça XV de Novembro, no Centro de Porto Alegre, pegou fogo na tarde desta quarta-feira (5). As chamas começaram por volta das 14h45 em uma loja que vendia artigos de Natal e se espalharam rapidamente para um segundo estabelecimento, de calçados, instalado no mesmo imóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas com sete caminhões para conter o incêndio, que ainda estava sendo combatido até o início da noite. Nove funcionários estavam no local no momento em que o fogo começou, mas todos conseguiram sair em segurança.

A Brigada Militar isolou a área para proteger pedestres e facilitar o trabalho das equipes de emergência. Construído em 1884, o prédio é considerado parte do patrimônio histórico de Porto Alegre. As causas do incêndio ainda não foram informadas.