Vila Velha: políticas de mitigação e adaptação ganham destaque na COP30

A cidade de Vila Velha ganhou destaque nesta segunda-feira (10), durante o primeiro dia da COP30, em Belém, no Pará. Ações de mitigação e adaptação climáticas implementadas no município nos últimos anos pautou o painel “Federalismo Ambiental e Cooperação Institucional para a Proteção da Amazônia”, promovido pelo Conselho Federal de Química, na Green Zone.

“Nosso compromisso é integrar as políticas climáticas ao planejamento urbano, tornando a cidade mais sustentável, resiliente e preparada para os desafios”, explicou o prefeito Arnaldinho Borgo.

Entre as ações destacadas no painel está o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que prevê o plantio de mais 50 mil mudas até 2029.

A expectativa é de que seja recuperado cerca de 230 mil metros quadrados de vegetação.

O Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) também foi apresentado como uma ação estratégica implementada em Vila Velha e que pode servir como modelo para outros Estados e municípios.

A iniciativa mapeia a cobertura vegetal e mede o estoque de carbono das árvores urbanas com base em protocolos internacionais.

O objetivo é criar um banco de dados público com espécies recomendadas e áreas prioritárias para novos plantios.