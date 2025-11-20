Wicked II: Elphaba e Glinda voltam para continuar a história das bruxas de Oz; veja!

Nesta quinta (20), chega aos cinemas a continuação de Wicked. Assim, em Wicked: Parte II o enredo acompanha o capítulo final da história não contada das Bruxas de Oz.

Assim, de acordo com a sinopse do AdoroCinema, agora, Elphaba e Glinda estão separadas e devem enfrentar as consequências das ações e decisões que tomaram.

Enquanto Elphaba segue demonizada como a Bruxa Má do Oeste, exilando-se na floresta de Oz, Glinda vive as glórias de ter se tornado o símbolo da Bondade no reino.

Assim, morando no palácio da Cidade das Esmeraldas e ela desfruta da fama e do glamour de ser amada por toda a população. Contudo, quando Glinda tenta intermediar uma reconciliação entre Elphaba e O Mágico, as coisas parecem piorar, afastando ainda mais as duas amigas.

Entretanto, a visita de uma garota do Kansas vira tudo de cabeça para baixo, enquanto uma multidão se coloca contra a Bruxa Má, o que obrigará a dupla a se unir novamente.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

O Agente Secreto (2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 15h (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Predador: Terras Selvagens (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO)

Telefone Preto 2 (2D)

Todos os dias – 20h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Wicked Parte 2

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO – 2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h (DUBLADO – 2D)

Sala 03

Wicked Parte 2 (2D)

Todos os dias – 18h20 (LEGENDADO)

Truque de Mestre: 3º Ato (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)

Quinta, sexta, sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 16h (DUBLADO)

Sala 04

Como Treinar Seu Dragão (2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 12

O Sobrevivente (2D)

Todos os dias – 18h15 | 20h45 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Predador: Terras Selvagens (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

O Agente Secreto (2D)

Todos os dias – 20h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Quinta, sexta, sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Wicked Parte 2

Todos os dias – 18h (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 20h40 (DUBLADO 3D)

Quinta, sexta, sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h15 (DUBLADO 3D)

Sala 03

Como Treinar Seu Dragão (2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 16h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 12

Truque de Mestre – O 3º Ato (2D)