Zootopia 2: veja onde assistir em Cachoeiro

Nesta quinta (27) chegou aos cinemas “Zootopia 2”. Assim, de acordo com o enredo do AdoroCinema, os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta. Nesse sentido, eles viverão mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia.

Dessa forma, na sequência, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo. Isso porque os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise.

Assim, a união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade. Isso porque, eles precisarão enfrentar o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake.

Dessa forma, para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Sendo assim, o filme está disponível nas salas de cinema de Cacahoeiro de Itapemirim. Nesse sentido, quem tiver interesse em assistir, pode comparecer Cine Unimed ou Cine Ritz Perim. Assim, confira a programação completa. Além disso, o público pode aproveitar as promoções disponíveis.

Programação – Cine Unimed

Sala 01

Predador: Terras Selvagens (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Truque de Mestre: 3º Ato (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)

Telefone Preto 2 (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Zootopia 2

Todos os dias – 16h | 20h30 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO – 3D)

Sala 03

Wicked Parte 2 (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)

Jujutsu Kaisen: Execução (2D)

Todos os dias – 18h40 (LEGENDADO)

Sala 04

Mãe Fora da Caixa (2D)

Todos os dias – 16h45 | 18h45 (NACIONAL)

O Sobrevivente (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)

Programação – Cine Ritz Perim

Sala 01

Predador: Terras Selvagens (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Mãe Fora da Caixa (2D)

Todos os dias – 16h30 | 20h40 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Zootopia 2

Todos os dias – 16h | 18h15 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO – 3D)

Sala 03

Wicked Parte 2 (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO)

Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO) – TODOS PAGAM MEIA

