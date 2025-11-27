Zootopia 2: veja onde assistir em Cachoeiro
Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta.
Nesta quinta (27) chegou aos cinemas “Zootopia 2”. Assim, de acordo com o enredo do AdoroCinema, os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta. Nesse sentido, eles viverão mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Dessa forma, na sequência, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo. Isso porque os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise.
Assim, a união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade. Isso porque, eles precisarão enfrentar o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake.
Dessa forma, para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.
Sendo assim, o filme está disponível nas salas de cinema de Cacahoeiro de Itapemirim. Nesse sentido, quem tiver interesse em assistir, pode comparecer Cine Unimed ou Cine Ritz Perim. Assim, confira a programação completa. Além disso, o público pode aproveitar as promoções disponíveis.
Programação – Cine Unimed
Sala 01
Predador: Terras Selvagens (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Truque de Mestre: 3º Ato (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)
Telefone Preto 2 (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Zootopia 2
- Todos os dias – 16h | 20h30 (DUBLADO – 2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO – 3D)
Sala 03
Wicked Parte 2 (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)
Jujutsu Kaisen: Execução (2D)
- Todos os dias – 18h40 (LEGENDADO)
Sala 04
Mãe Fora da Caixa (2D)
- Todos os dias – 16h45 | 18h45 (NACIONAL)
O Sobrevivente (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)
Programação – Cine Ritz Perim
Sala 01
Predador: Terras Selvagens (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Mãe Fora da Caixa (2D)
- Todos os dias – 16h30 | 20h40 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Zootopia 2
- Todos os dias – 16h | 18h15 (DUBLADO – 2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO – 3D)
Sala 03
Wicked Parte 2 (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO) – TODOS PAGAM MEIA
Truque de Mestre: 3º Ato (2D)
- Todos os dias – 18h40 (DUBLADO)