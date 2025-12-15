Amigos que morreram em acidente em Cachoeiro voltavam de festa

Os amigos que morreram no acidente em Cachoeiro de Itapemirim voltavam de um show realizado no município de Castelo. A tragédia ocorreu por volta das 2h30 desta segunda-feira (15), na localidade de Morro Grande, e deixou três homens mortos.

Eles foram identificados como Heberson Gomes Mendes, de 30 anos, Junior da Silva Netto, de 34 anos, e Thaynan de Souza, de 29 anos.

Os profissionais encontraram dois veículos lateralizados na via. Uma caminhonete permanecia na cena por envolvimento em um acidente anterior. Logo depois, as equipes localizaram outro automóvel com três ocupantes presos às ferragens.

Durante a avaliação inicial, os socorristas constataram que as três vítimas morreram ainda no local. Em seguida, o atendimento priorizou a segurança da área. De acordo com as informações apuradas, o acidente em Cachoeiro de Itapemirim pode ter sido causado por aquaplanagem.

Com isso, o condutor perdeu o controle da direção. Na sequência, o automóvel capotou e parou lateralizado às margens da pista. As autoridades seguem analisando as circunstâncias do ocorrido. Por fim, as equipes encaminharam os corpos das vítimas ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.