Anchieta recebe 1ª feira de mulheres empreendedoras do Espírito Santo

Anchieta se organiza para sediar mais um grande evento voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, a Praça São Pedro receberá a EXPOELAS – Feira de Mulheres Empreendedoras, iniciativa pioneira no Estado inteiramente dedicada às mulheres que movimentam a economia local e capixaba.

O secretário de Inovação, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, Mateus Vettoraci, explicou que a programação reunirá exposição de produtos, networking, inovação e novas oportunidades de negócios. Além disso, ele destacou que a feira chega para valorizar o talento e a criatividade das mulheres que atuam em diferentes segmentos e transformam seus projetos em realidade.

Contudo, o prefeito de Anchieta, Léo Português, reforçou o compromisso do município com políticas que ampliam renda. E também fortalecem o protagonismo feminino no mercado de trabalho. Isso porque, segundo ele, a feira evidencia a importância de apoiar iniciativas que impulsionam inovação e desenvolvimento econômico.

Realizada pelo Instituto de Inovação do Espírito Santo, a EXPOELAS conta com apoio da Prefeitura de Anchieta, da ADERES. Também do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento. Dessa forma, a expectativa é que o evento atraia visitantes de diversas regiões e consolide Anchieta como um município que estimula grandes projetos voltados à economia criativa.

Assim, a população está convidada a participar, conhecer novas empreendedoras e incentivar as mulheres que transformam sonhos em negócios sólidos.

Serviço

EXPOELAS – 1ª Feira de Mulheres Empreendedoras do Estado

Data: 12, 13 e 14 de dezembro

Local: Praça São Pedro – Anchieta