Anuário do Agro Capixaba 2025 mostra como o campo se transformou

O Anuário do Agronegócio Capixaba 2025 foi lançado trazendo um retrato aprofundado do agro do Espírito Santo e apontando novas direções para o desenvolvimento do campo. Nesta edição, a publicação elege o turismo rural como tema central e apresenta uma análise histórica de dez anos das principais culturas agrícolas do estado, evidenciando ciclos de crescimento, retração, adaptação e retomada.

