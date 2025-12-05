Anuário do Agro Capixaba: gengibre enfrenta tarifaço e se prepara para supersafra
Após perda do mercado americano e queda nos preços, setor de gengibre vê recuperação possível com safra maior e retomada das exportações
O gengibre brasileiro e, em especial, o capixaba, consolidou sua presença no mercado internacional ao longo da última década. Quem explica esse avanço é Wanderley Stuhr, produtor e exportador com larga experiência no comércio exterior da raiz. Segundo ele, o rizoma nacional ganhou espaço à medida que a China, até então dominante, enfrentou problemas de produção.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia mais em: Anuário do Agro Capixaba: gengibre enfrenta tarifaço e se prepara para supersafra