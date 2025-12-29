Anvisa aponta menor nível histórico de resíduos de agrotóxicos nos alimentos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, nesta quarta-feira (17), os dados do Ciclo 2024 do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) e apontou o melhor desempenho já registrado desde o início da série histórica, em 2017. Segundo o órgão, os resultados indicam que os alimentos analisados não oferecem risco crônico à saúde dos consumidores.

