Arroz e feijão têm queda de até 40% em Vitória, diz Procon

O Procon Vitória registrou reduções significativas nos preços de itens essenciais em novembro, especialmente no arroz e no feijão. Desse modo, a nova edição da Pesquisa de Itens de Primeira Necessidade revela que os dois produtos lideram a queda entre os alimentos mais consumidos pelas famílias.

Desse modo, na comparação anual, o arroz ficou 34% mais barato, enquanto o feijão apresentou recuo de 40%. Nesse sentido, esse movimento confirma a tendência observada nos últimos três meses, nos quais o arroz caiu de R$ 17,95, em setembro, para R$ 15,80, em novembro. O feijão, por sua vez, manteve estabilidade antes de registrar nova queda no último mês.

Outros produtos

Outros produtos de grande demanda também reduziram de preço. Por exemplo, o leite acumulou três meses de retração. O azeite de oliva ficou mais barato em relação ao ano anterior.

Além disso, o filé de peito de frango voltou a cair, reforçando o alívio do consumidor no fechamento de 2025. Ainda assim, alguns perecíveis registraram altas pontuais. Contudo, o impacto geral da cesta foi menor: ela comprometeu 44,64% do salário mínimo de R$ 1.518, abaixo do índice de outubro (45,50%).

O gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, afirma que a trajetória dos preços confirma a importância da pesquisa contínua.

“A queda no custo total da cesta, de R$ 690,71 para R$ 677,64, acompanha o IPCA-15 de alimentação no domicílio. Mas o que mais chama atenção é que itens essenciais ficaram claramente mais baratos. O arroz caiu 34% e o feijão 40% em relação ao ano passado. Mesmo com altas isoladas, há espaço real para economizar quando o consumidor compara preços”, destacou.

Panetto reforça que o comportamento do mercado permite escolhas mais conscientes. “Mesmo quando alguns itens sobem, o consumidor atento equilibra o orçamento ao identificar onde estão as melhores oportunidades. Nosso papel é garantir informação segura e acessível”, afirmou.

O secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, também destaca a relevância do levantamento.

“Essa ferramenta oferece transparência e segurança na hora da compra. Ela fortalece a relação entre consumidor e comércio e incentiva a pesquisa antes de gastar”, disse.

Outros destaques da pesquisa

A comparação mensal mostrou que a cebolinha registrou a maior alta entre outubro e novembro, subindo 65% (de R$ 1,19 para R$ 1,97). Em direção oposta, o condicionador teve a maior queda, com recuo de 33% (de R$ 14,90 para R$ 9,97). No acumulado do ano, a cenoura lidera as reduções, apresentando queda de 56% (de R$ 7,97 para R$ 3,48).

Como foi feita a pesquisa

A coleta de preços ocorreu de 24 a 26 de novembro em estabelecimentos das nove regiões administrativas de Vitória.

Assim, a equipe analisou 65 itens presentes em grande parte dos supermercados visitados. A metodologia segue a série histórica iniciada em 2019, o que permite acompanhar oscilações mensais e anuais.

Nesse sentido, os valores refletem exclusivamente o período pesquisado e podem sofrer variações conforme promoções e disponibilidade de estoque.