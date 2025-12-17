ATENÇÃO! Chuvas intensas colocam municípios do ES em alerta máximo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta vermelho para acumulado de chuva em diversas cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de grande perigo, começou às 9h25 desta quarta-feira (17) e segue até as 7h de quinta-feira (18). Assim, o cenário indica risco elevado de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

De acordo com o INMET, o alerta vermelho prevê volumes superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Diante disso, os órgãos de proteção reforçam a necessidade de atenção máxima da população, sobretudo em áreas historicamente vulneráveis. Nesse sentido, as autoridades orientam que moradores permaneçam em locais seguros e acompanhem possíveis alterações no terreno.

Alerta vermelho – municípios do ES

O alerta vermelho atinge diretamente os municípios de Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto.

Também estão incluídos: Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Cuidados e orientações

Além disso, o INMET recomenda medidas preventivas imediatas. Entre elas, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar sinais de instabilidade em encostas e proteger pertences em caso de inundação.

Contudo, em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Alerta laranja

Paralelamente, o instituto também mantém um alerta laranja para chuvas intensas, classificado como perigo.

Porém, esse aviso indica precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora, além de ventos fortes.

Assim, o alerta laranja abrange municípios como Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Baixo Guandu, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Iconha, Itarana e Laranja da Terra.

Além disso, Marechal Floriano, Piúma, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante também estão sob alerta.

Assim, nesse nível, os riscos envolvem quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e alagamentos pontuais.

Desse modo, por isso, as autoridades orientam que a população evite se abrigar sob árvores, não estacione veículos próximos a estruturas metálicas e, sempre que possível, desligue equipamentos elétricos.

Alerta amarelo em quase todo ES

Por fim, o INMET também emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em grande parte do território capixaba.

Esse aviso aponta volumes menores de chuva, mas ainda com possibilidade de transtornos.

Desse modo, municípios como Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, Colatina, São Mateus, Nova Venécia e Aracruz estão incluídos nesse nível de atenção.

Precauções

Mesmo com menor severidade, o alerta amarelo exige cautela. A recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e acompanhar os comunicados oficiais.

Assim, a população pode reduzir riscos e agir de forma preventiva diante das condições meteorológicas adversas.