Atenção pescadores: Seama divulga datas da andada do caranguejo-uçá

A Seama divulgou o calendário da andada do caranguejo-uçá e reforçou proibições para proteger a espécie durante a reprodução.

caranguejo uça
Foto: divulgação

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) publicou, nesta terça-feira (23), a portaria que estabelece os períodos oficiais de “andada” do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) no Espírito Santo. A medida reforça a proteção da espécie durante seu ciclo reprodutivo, quando machos e fêmeas deixam suas tocas para acasalamento e ficam mais vulneráveis à captura predatória.

