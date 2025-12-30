A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) publicou, nesta terça-feira (23), a portaria que estabelece os períodos oficiais de “andada” do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) no Espírito Santo. A medida reforça a proteção da espécie durante seu ciclo reprodutivo, quando machos e fêmeas deixam suas tocas para acasalamento e ficam mais vulneráveis à captura predatória.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Atenção pescadores: Seama divulga datas da andada do caranguejo-uçá