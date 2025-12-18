Avatar: Fogo e Cinzas, terceiro filme da franquia de James Cameron chega aos cinemas

Um dos filmes mais aguardados de 2025 estreou nesta quinta (18). Assim, de acordo com a sinopse do AdoroCinema, Avatar: Fogo e Cinzas retorna para Pandora numa nova aventura envolvente com a família Sully.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Desse modo, a trama mergulha no coração do bioma volumoso e biodiverso da região vulcânica de Pandora, onde a sobrevivência depende do fogo. Assim, após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas.

Leia também: Oscar: O Agente Secreto é pré-indicado em duas categorias; veja lista

Desse modo, o recente desafio é uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder, liderada pelo implacável Varang (Oona Chaplin). Isso porque, o misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Então, diante de novos esforços humanos de colonização e do recente inimigo, a família de Jake deve lutar por sua sobrevivência e pelo futuro de Pandora, caso queiram as suas vidas normais novamente. Assim, todo esse cenário vai leva-los aos seus limites emocionais e físicos.

Nesse sentido, quem quiser ficar por dentro do vai acontecer nessa sequência, pode conferir os horários disponíveis nas salas de cinema de Cachoeiro. Além disso, também há outras opções de filmes para todas as idades. Porém, é preciso ficar atento à classificação etária. Assim, confira a programação completa nos cinemas de Cachoeiro.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Detetives do Prédio Azul 4 – O Fantástico Reino de Ondion (2D)

Todos os dias – 16h (NACIONAL) – PREÇO ÚNICO R$ 12,00

Five Nights At Freddy’s 2 (2D)

Todos os dias – 18h15 | 20h30 (DUBLADO)

Sala 02

Avatar: Fogo e Cinzas

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 20h20 (DUBLADO 3D)

Sábado e domingo (sessão extra) – 13h (DUBLADO – 3D)

Sala 03

Zootopia 2

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO – 3D)

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)

Todos os dias – 20h (LEGENDADO)

Sala 04

Jesus: A Luz Do Mundo (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 12,00

Truque de Mestre: 3º Ato (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Perfeitos Desconhecidos (2D)

Todos os dias – 20h45 (NACIONAL) – PREÇO ÚNICO R$ 12,00

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Detetives do Prédio Azul 04 – O Fantástico Reino de Ondion (2D)

Todos os dias – 16h (NACIONAL) – PREÇO ÚNICO R$ 12,00

Five Nights At Freddy’s 2 (2D)

Todos os dias – 18h15 | 20h30 (DUBLADO)

Sala 02

Avatar: Fogo e Cinzas

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 20h20 (DUBLADO – 2D)

Sábado e domingo (sessão extra) – 13h (DUBLADO – 2D)

Sala 03

Jesus: A Luz do Mundo (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 12,00

Zootopia 2