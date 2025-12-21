Cachoeiro: inscrições para processos seletivos da Educação encerram domingo (21)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim encerra neste domingo (21) o prazo de inscrições para três processos seletivos simplificados voltados à rede municipal de ensino. A administração publicou os editais por meio da Secretaria Municipal de Educação e reforça a necessidade de atenção aos prazos.

Os processos seletivos da educação preveem contratações temporárias e também a formação de cadastro de reserva. Dessa forma, o município busca atender demandas pontuais e, ao mesmo tempo, garantir o funcionamento regular das unidades escolares.

Três editais

Ao todo, a administração lançou três editais distintos. Um deles é destinado ao Magistério Regular. Outro contempla o Magistério em Tempo Integral. Já o terceiro edital reúne oportunidades para funções da área administrativa ligadas ao ambiente escolar.

Além disso, as seleções abrangem diferentes cargos essenciais à rotina das escolas municipais. Desse modo, a Secretaria de Educação mantém a continuidade dos serviços oferecidos aos estudantes da rede pública.

Nesse sentido, os candidatos devem acessar a íntegra dos editais no site oficial do município. As informações estão disponíveis na aba Transparência, com detalhes sobre requisitos, critérios de seleção e demais orientações.