Cachoeiro tem vagas para motorista, frentista e atendente

Empresas de Cachoeiro de Itapemirim iniciaram a semana com a abertura de novas vagas de emprego, ampliando as oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As chances contemplam diferentes áreas e níveis de experiência.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, entre as oportunidades, uma empresa do setor de bebidas anunciou vaga para motorista. Dessa forma, o profissional atua diretamente nas entregas, conforme a rota estabelecida. Além disso, realiza recebimentos junto aos clientes e efetua o acerto de contas na empresa.

Ainda dentro das atribuições, o motorista coleta assinaturas em canhotos e notas fiscais. Ao mesmo tempo, assume a responsabilidade pela equipe de entrega, pelo caminhão e pelas mercadorias transportadas.

Leia também: Secretaria de Saúde vai ter mais 63 vagas para comissionados

Como se candidatar

Para concorrer à vaga, o candidato precisa possuir Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E. Também é exigido ensino médio completo e residência em Cachoeiro de Itapemirim. Experiência na área de bebidas aparece como diferencial.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, além de produtividade. O pacote inclui ainda vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, convênio médico e seguro de vida. Os currículos devem ser enviados pelos contatos informados.

Oportunidades em postos de combustíveis

Por outro lado, postos de combustíveis também divulgaram oportunidades. O Posto Brasil, localizado na rotatória da Ilha da Luz, abriu vagas para frentista caixa e atendente caixa. As funções envolvem atendimento ao público e rotina operacional do posto.

Os benefícios anunciados incluem salário acima do piso sindical, vale-alimentação e comissão. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail disponibilizado pela empresa.