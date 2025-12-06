Cafeicultura de montanha ganha foco no Prointec em Conceição do Castelo

A cafeicultura estará entre os destaques do Prointec – Agricultura In Foco, que acontece na próxima quarta (10) e quinta-feira (11), em Conceição do Castelo. O evento será realizado na quadra de esportes do bairro Nicolau de Vargas, com entrada gratuita, inscrições no local e emissão de certificados.

O agrônomo João Felipe de Brites Senra, agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e pesquisador do Incaper na Fazenda Experimental Bananal do Norte, em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, conduzirá a palestra “Café conilon: cafeicultura para montanha”. Ele atua desenvolvendo variedades do cafeeiro conilon com foco na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Além disso, o pesquisador explica que vai apresentar um panorama atualizado da cultura. “Vou fazer uma palestra sobre o estado da arte do melhoramento genético do cafeeiro conilon para a região de montanha no Espírito Santo. O porquê desta estratégia de melhoramento, o impacto das mudanças climáticas na cafeicultura, a substituição do café arábica pelo conilon, os resultados obtidos e as entregas do Incaper a médio e longo prazo”, detalha.

João Felipe reforça que o objetivo é esclarecer como o melhoramento genético tem avançado e de que forma ele pode beneficiar os cafeicultores da região. Além disso, destaca que os resultados já alcançados pelo Incaper abrem novas possibilidades para elevar a produtividade e a adaptação das lavouras às condições de montanha.

Prointec – Agricultura In Foco

O Prointec – Agricultura In Foco é realizado pelo Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo e conta com apoio do Governo do Estado, Secti, Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), Inova POP, Fapes, Prefeitura e Câmara Municipal de Conceição do Castelo, além do Instituto Sustentabilidade Brasil.

Confira a programação completa!

Quarta-feira (10/12)

8h – Recepção dos participantes

9h – Novas cultivares de porta enxertos e copas para citricultura (Palestrante: Dimmy Hellen – Embrapa – Mandioca e Fruticultura)

9h40 – Manejo de pragas e doenças (Palestrante: Fabrício e Priscila – Incaper CPDI Sul)

10h20 – Colheita, beneficiamento e pós-colheita, janelas de mercado e comercialização na entressafra (Palestrante: Girlaine – Incaper – CPDI Serrano)

11h – Técnicas de raleio e poda (Palestrante: Geis Ferreira Neves – Incaper)

11h40 – A importância do cooperativismo e do mercado no cultivo da ponkan (Palestrante: Davi Dutra de Barcelos – presidente Unicafes)

12h20 – Sorteio de brindes

12h30 – Intervalo almoço

13h – Abertura oficial

14h – A importância da Nota Fiscal Fácil (NFF) para o município de Conceição do Castelo (Palestrante: Francisco Costa de Andrade- secretário de Finanças)

14h40 – Manejo reprodutivo para maximizar o melhoramento genético e a produtividade na pecuária de leite (Palestrante: Michele Ricieri Bastos – Incaper)

15h30 – Mesa redonda

16h – Sorteio de brindes aos participantes

Quinta-feira (11/12)