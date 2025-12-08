Câmera flagra perseguição em Cachoeiro antes de suspeito morrer em ação policial

Uma câmera flagrou a perseguição em Cachoeiro de Itapemirim e mostrou o momento em que policiais militares tentam abordar um motociclista na noite deste domingo (7). As imagens revelam um trecho da fuga em alta velocidade, que terminou com a morte do suspeito após ele sacar a arma para a PM.

Segundo a Polícia Militar, a ação começou na rua Amílcar Figliuizzi, no bairro Coronel Borges. Os militares viram o suspeito em uma moto sem placa no pátio de um posto. Eles tentaram se aproximar. Entretanto, o condutor acelerou rapidamente e fugiu.

A câmera flagra perseguição em Cachoeiro mostrando o suspeito seguindo pela Linha Vermelha rumo ao bairro Santa Helena. Durante a fuga, ele avançou pelas ruas Dona Bibiana e Hugo Cocco. Ele quase atropelou pedestres e colocou motoristas em risco.

Ao entrar na rua Benedito de Souza Machado, o homem perdeu o controle da moto e caiu perto de um barranco. Em seguida, ele sacou uma pistola da cintura e apontou a arma para os policiais. Diante disso, os militares reagiram e efetuaram quatro disparos.

O Samu chegou ao local e iniciou manobras de reanimação. Contudo, apesar dos esforços, a equipe confirmou a morte às 21h56. O suspeito apresentava uma perfuração nas costas.

Os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm com nove munições intactas. Além disso, eles removeram a motocicleta sem registro para o pátio credenciado ao Detran. A Polícia Civil segue investigando o caso.