Chega aos cinemas “Soldado de Chumbo”, filme para os amantes de ação; veja

A partir dessa quinta (4), chega aos cinemas de Cachoeiro o filme “Soldado de Chumbo”. Assim, quem curte tramas de ação, não pode ficar de fora. Isso porque, de acordo com AdoroCinema, no enredo um ex-soldado e veterano chamado Nash Cavanaugh (Scott Eastwood) é recrutado pelo governo para uma missão complicada.

Desse modo, a missão o obriga a enfrentar um passado que prefere deixar para trás. Contudo, ao lado de um experiente agente chamado Emmanuel Ashburn (Robert De Niro), Nash retorna à fortaleza de um culto do qual já foi integrante e é comandado por um líder carismático e persuasivo chamado Bokushi (Jamie Foxx).

Nesse sentido, Bokushi oferece um programa para veteranos de guerra e soldados americanos pautado na esperança de lhes fornecer um propósito e um destino para o futuro.

Assim, as autoridades americanas, preocupadas com o rápido crescimento desse grupo, que possui cada vez mais adeptos muito bem treinados, armados e devotos, constrói um plano para tentar derrubar Bokushi.

Desse modo, Nash, então, volta ao covil onde ex-companheiros lutam por uma causa cruel e enigmática, dando início a um confronto sem precedentes e explosivo.

moradores de Cachoeiro e região podem conferir esse e outros filmes disponíveis nas salas de cinema.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Detetives do Prédio Azul 4 – O Fantástico Reino de Ondion (2D)

Todos os dias – 16h | 18h15 (NACIONAL)

Soldado de Chumbo (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)

Sala 02

Predador: Terras Selvagens (2D)

Todos os dias (EXCETO DOMINGO) – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Jujutsu Kaisen: Execução (2D)

Todos os dias (EXCETO DOMINGO) – 18h10 (LEGENDADO) – TODOS PAGAM MEIA

Truque de Mestre: 3º Ato (2D)

Todos os dias (EXCETO DOMINGO) – 20h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

Zootopia 2

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO – 2D)

Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h (DUBLADO – 2D)

Sala 04

Five Nights At Freddy’s 2 (2D)

Todos os dias – 16h30 | 18h40 (DUBLADO)

Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Detetives do Prédio Azul 4 – O Fantástico Reino de Ondion (2D)

Todos os dias – 16h | 18h15 (NACIONAL)

Predador: Terras Selvagens (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Zootopia 2

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO – 3D)

Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h (DUBLADO – 2D)

Sala 03

Five Nights At Freddy’s 2 (2D)