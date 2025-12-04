Chega aos cinemas “Soldado de Chumbo”, filme para os amantes de ação; veja
No enredo um ex-soldado e veterano chamado Nash Cavanaugh (Scott Eastwood) é recrutado pelo governo para uma missão complicada.
A partir dessa quinta (4), chega aos cinemas de Cachoeiro o filme “Soldado de Chumbo”. Assim, quem curte tramas de ação, não pode ficar de fora. Isso porque, de acordo com AdoroCinema, no enredo um ex-soldado e veterano chamado Nash Cavanaugh (Scott Eastwood) é recrutado pelo governo para uma missão complicada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Desse modo, a missão o obriga a enfrentar um passado que prefere deixar para trás. Contudo, ao lado de um experiente agente chamado Emmanuel Ashburn (Robert De Niro), Nash retorna à fortaleza de um culto do qual já foi integrante e é comandado por um líder carismático e persuasivo chamado Bokushi (Jamie Foxx).
Leia também: Quando saem os próximos episódios de Stranger Things? Veja programação
Nesse sentido, Bokushi oferece um programa para veteranos de guerra e soldados americanos pautado na esperança de lhes fornecer um propósito e um destino para o futuro.
Assim, as autoridades americanas, preocupadas com o rápido crescimento desse grupo, que possui cada vez mais adeptos muito bem treinados, armados e devotos, constrói um plano para tentar derrubar Bokushi.
Desse modo, Nash, então, volta ao covil onde ex-companheiros lutam por uma causa cruel e enigmática, dando início a um confronto sem precedentes e explosivo.
Assim, moradores de Cachoeiro e região podem conferir esse e outros filmes disponíveis nas salas de cinema. Nesse sentido, tem opções para todas os gosto como: comédia, terror, ação. Além disso, tem também alternativas para crianças, como a sequência de Zootopia.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Detetives do Prédio Azul 4 – O Fantástico Reino de Ondion (2D)
- Todos os dias – 16h | 18h15 (NACIONAL)
Soldado de Chumbo (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)
Sala 02
Predador: Terras Selvagens (2D)
- Todos os dias (EXCETO DOMINGO) – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Jujutsu Kaisen: Execução (2D)
- Todos os dias (EXCETO DOMINGO) – 18h10 (LEGENDADO) – TODOS PAGAM MEIA
Truque de Mestre: 3º Ato (2D)
- Todos os dias (EXCETO DOMINGO) – 20h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 03
Zootopia 2
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO – 3D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO – 2D)
- Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h (DUBLADO – 2D)
Sala 04
Five Nights At Freddy’s 2 (2D)
- Todos os dias – 16h30 | 18h40 (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Detetives do Prédio Azul 4 – O Fantástico Reino de Ondion (2D)
- Todos os dias – 16h | 18h15 (NACIONAL)
Predador: Terras Selvagens (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Zootopia 2
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO – 2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO – 3D)
- Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h (DUBLADO – 2D)
Sala 03
Five Nights At Freddy’s 2 (2D)
- Todos os dias – 16h15 | 18h30 | 20h45 (DUBLADO)