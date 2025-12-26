Cinco da mesma família morrem em acidente de carro

Um acidente com dois carros deixou cinco mortos da mesma família na quarta-feira, 24, véspera de Natal, entre as cidades de Reginópolis e Iacanga, no interior de São Paulo. A colisão aconteceu na rodovia Hilário Spuri Jorge.

Três pessoas morreram no local e outras duas em unidades de saúde da região. Entre as vítimas, estavam duas crianças de 4 e 12 anos.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, após a batida, um dos carros pegou fogo. Com o impacto, parte dos ocupantes do mesmo carro foi arremessada para fora do veículo.

O motorista do carro que bateu no veículo da família se recusou a passar pelo teste do bafômetro. Mas, de acordo com a polícia, não havia sinais clínicos evidentes de embriaguez.

Nesta sexta-feira, 26, o portal G1 afirmou que o motorista teria dito em depoimento que ingeriu bebida alcoólica. Até o momento, no entanto, a Secretaria da Segurança não confirmou a informação.

A Polícia Civil investiga o caso e apura se houve homicídio culposo, quando não há intenção de matar.