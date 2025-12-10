Começa hoje! Prointec vai debater os rumos da agricultura em Conceição do Castelo
A edição terá como destaque a citricultura, área em que Conceição do Castelo se destaca por ser polo produtor de tangerina ponkan no Espírito Santo
Conceição do Castelo recebe nesta quarta (10) e quinta-feira (11), o Prointec – Agricultura In Foco. O evento reunirá produtores rurais e profissionais do setor para dois dias de debates sobre ações que fortaleçam e ampliem a agricultura no município e em toda a região. As inscrições serão realizadas no dia do evento e haverá emissão de certificados.
A programação acontece no ginásio de esportes do bairro Nicolau de Vargas, com entrada gratuita. Além disso, esta edição terá como destaque a citricultura, área em que Conceição do Castelo se destaca por ser polo produtor de tangerina ponkan no Espírito Santo.
No primeiro dia, o evento focará na citricultura, um dos pontos fortes de produção no município, com cinco palestras voltadas ao tema na parte da manhã. Na parte da tarde, os produtores e profissionais vão entender mais sobre a Nota Fiscal Fácil e como o manejo reprodutivo vai ajudar no melhoramento genético e a produtividade da pecuária de leite.
Nos dias de evento, especialistas discutirão como a ciência e a tecnologia podem contribuir para o manejo das culturas. Dessa forma, temas como controle de pragas, inovação e melhoria na comercialização dos produtos serão apresentados de forma técnica, ampliando o conhecimento dos participantes.
Prointec – Agricultura In Foco
O Prointec – Agricultura In Foco tem como principal objetivo promover troca de experiências, levar informação atualizada e incentivar o crescimento do setor agrícola no município.
A iniciativa conta com a realização do Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo e apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), Inova POP, Fapes, Prefeitura de Conceição do Castelo, da Câmara de Vereadores do município e Instituto Sustentabilidade Brasil.
Confira a programação completa!
Quarta-feira (10/12)
- 8h – Recepção dos participantes
- 9h – Novas cultivares de porta enxertos e copas para citricultura (Palestrante: Dimmy Hellen – Embrapa – Mandioca e Fruticultura)
- 9h40 – Manejo de pragas e doenças (Palestrante: Fabrício e Priscila – Incaper CPDI Sul)
- 10h20 – Colheita, beneficiamento e pós-colheita, janelas de mercado e comercialização na entressafra (Palestrante: Girlaine – Incaper – CPDI Serrano)
- 11h – Técnicas de raleio e poda (Palestrante: Geis Ferreira Neves – Incaper)
- 11h40 – A importância do cooperativismo e do mercado no cultivo da ponkan (Palestrante: Davi Dutra de Barcelos – presidente Unicafes)
- 12h20 – Sorteio de brindes
- 12h30 – Intervalo almoço
- 13h – Abertura oficial
- 14h – A importância da Nota Fiscal Fácil (NFF) para o município de Conceição do Castelo (Palestrante: Francisco Costa de Andrade- secretário de Finanças)
- 14h40 – Manejo reprodutivo para maximizar o melhoramento genético e a produtividade na pecuária de leite (Palestrante: Michele Ricieri Bastos – Incaper)
- 15h30 – Mesa redonda
- 16h – Sorteio de brindes aos participantes
Quinta-feira (11/12)
- 8h – Recepção dos participantes
- 8h30 – Planejamento e implantação de pomares de abacate (Palestrante: Tatiana Centuarias-Avilés – ESALQ/USP)
- 9h20 – Práticas de enxertia de abacateiro (Palestrante: Geís Ferreira Neves – Incaper)
- 10h – Principais tratos culturais na produção comercial de abacates (Palestrante: Tatiana Centuarias-Avilés – ESALQ/USP)
- 10h40 – Manejo de pragas e doenças do abacateiro (Palestrante: João Pedro Souza – Manhuaçu-MG)
- 11h20 – Mesa redonda
- 12h – Intervalo do almoço
- 13h30 – Oportunidades e inovação no cultivo do cacau (Palestrante: Jan Vitória – São Mateus)
- 14h30 – Produção de mudas e enxertia (Palestrante: Senária Silva)
- 15h30 – Mesa redonda
- 16h – Café Conilon – Cafeitura para montanha (Palestrante: João Felipe – Incaper CPDI Sul)
- 17h – Encerramento e sorteio de brindes aos participantes