Comércio de Cachoeiro está com horário especial no período de Natal; veja

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeiro de Itapemirim (CDL) definiu o horário especial de funcionamento do comércio de Cachoeiro de Itapemirim para o período natalino. O cronograma orienta lojistas e consumidores.

Nesse sentido, a medida busca garantir mais comodidade ao público durante as compras de fim de ano. Além disso, a ampliação do horário contribui para organizar melhor o fluxo nas lojas e reduzir aglomerações.

Neste sábado (20), o comércio funciona até às 18h. Em seguida, no domingo (21) as lojas funcionam em horário reduzido, das 10h às 16h.

Na sequência, o atendimento volta a ser estendido. Nos dias 22 e 23 de dezembro, os estabelecimentos permanecem abertos das 9h às 21h, período considerado o mais movimentado da temporada.

Por fim, na véspera de Natal, quarta (24), o comércio atende das 8h às 18h. Dessa forma, os lojistas encerram as atividades antes da data comemorativa, respeitando o calendário festivo.