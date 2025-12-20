Concurso da Ales: provas para Polícia Legislativa ocorrem domingo; veja o que levar

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aplica neste domingo (21) o segundo dia de provas do Concurso Público 2025. Desta vez, mais de 8,8 mil candidatos disputam vagas para o cargo de Agente de Polícia Legislativa em três cidades capixabas.

As provas ocorrem em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. A organização inicia a aplicação às 14h15, com duração total de três horas. Contudo, os candidatos precisam chegar com antecedência para evitar imprevistos.

A prova

A banca avaliadora aplica uma prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha. O conteúdo abrange Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Noções de Informática, Conhecimentos Gerais e Atualidades, Legislação e Conhecimentos Específicos.

Assim, do total de inscritos, 7.340 candidatos realizam a prova em Vitória, distribuídos em quatro instituições de ensino. Em Cachoeiro de Itapemirim, mil concorrentes fazem o exame em uma faculdade privada. Já em Linhares, 547 candidatos prestam a prova em uma instituição de ensino superior local.

A organização do certame orienta que cada candidato consulte previamente o local de prova no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), conforme indicado no Cartão Definitivo de Inscrição.

Orientações para o dia da prova

Os candidatos devem portar documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica azul, de material transparente. Embora o edital não exija a apresentação do Cartão Definitivo de Inscrição, a banca recomenda levar o documento.

A organização permite a entrada com garrafa de água e lanche, desde que os recipientes sejam transparentes e sem rótulo.

Itens proibidos

A banca proíbe o uso de materiais como canetas não transparentes, lápis, borracha, corretivo, régua, calculadoras e aparelhos eletrônicos. Também não autoriza a entrada com relógios, óculos escuros, bonés, chapéus, fones de ouvido ou similares.

Os candidatos devem desligar os celulares e lacrá-los em embalagem fornecida pela organização. Além disso, a banca veda o ingresso com qualquer tipo de arma, mesmo nos casos de porte autorizado, bem como a participação de candidatos uniformizados ou em serviço.

Documentos aceitos

A organização aceita documentos oficiais originais com foto, como RG, CNH com foto, passaporte brasileiro, Carteira de Trabalho física e documentos digitais oficiais, apresentados nos aplicativos correspondentes.

Por outro lado, a banca não aceita documentos sem foto, cópias, protocolos, certidões, título de eleitor, carteiras estudantis, crachás funcionais nem comprovantes de inscrição.

Os documentos devem estar em bom estado de conservação, com foto atualizada e legíveis, permitindo a identificação completa do candidato.

Todas as informações oficiais sobre o concurso seguem disponíveis no site do IBGP, incluindo os editais referentes aos cargos de Agente, Analista e Consultor Legislativo.