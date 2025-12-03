Criança com queimadura grave é levada de helicóptero ao Hospital Infantil

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) transportou uma criança com queimadura grave na manhã desta terça-feira (2). A equipe aérea socorreu a menina de 2 anos, que sofreu queimaduras causadas por água quente.

Os militares chegaram rapidamente ao local. Além disso, eles realizaram os primeiros atendimentos e garantiram a estabilização da criança antes do embarque. A equipe conduziu o voo sem intercorrências até o Hospital Infantil de Vitória, onde entregou a paciente à equipe médica especializada.

Contudo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), responsável pelos boletins oficiais, deve fornecer as informações atualizadas sobre o estado de saúde da menina.