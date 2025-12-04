Criança de 3 anos é agredida por babá em Castelo

Uma criança agredida por babá em Castelo levou a Polícia Civil a abrir investigação após a mãe denunciar maus-tratos contra o filho de 3 anos. A responsável também relatou que a filha de 7 anos apresentou mudanças de comportamento nas últimas semanas, o que levantou suspeitas sobre o que ocorria dentro de casa.

A babá, de 17 anos, começou a cuidar das crianças em setembro. Segundo a mãe, a jovem era conhecida da família, o que aumentou a confiança no serviço prestado. Contudo, o comportamento das crianças mudou de forma repentina, embora a mãe não imaginasse que se tratava de agressões.

A situação veio à tona quando uma testemunha procurou a mãe e relatou ter visto episódios de violência praticados pela babá. A família então procurou a Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência.

Além disso, a mãe deixou um alerta para outras famílias. Ela destacou a importância de observar sinais de mudança de comportamento e ter cautela, mesmo quando o cuidador é alguém próximo ou conhecido da casa.

A Polícia Civil investiga o caso e adotará as medidas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A menor envolvida deverá responder pelos atos infracionais conforme a legislação.