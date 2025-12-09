Cultura em Toda Parte 2025 leva arte e formação para Muqui

A cidade histórica de Muqui recebe, nesta sexta e sábado (12 e 13), a 4ª edição do Cultura em Toda Parte – projeto itinerante que leva cultura e educação para diversas regiões do Espírito Santo. Assim, a programação, que acontece no Jardim Municipal de Muqui, promete dois dias intensos de apresentações artísticas, com música, teatro, contação de histórias e muita cultura popular.

A caravana cultural será aberta na sexta-feira (12), às 18h, com o espetáculo do Balé Jéssika Dutra, que trará ao palco uma performance de técnica e sensibilidade. Isso porque, o grupo, formado por 26 jovens, se dedica à formação de crianças, adolescentes e jovens na arte da dança. Em seguida, o público poderá conferir a apresentação dos alunos do curso “Noções de Interpretação para Teatro e Cinema”, com encenação dirigida pela atriz Verônica Gomes.

Dessa forma, a música também será destaque na programação. O cantor Marcos Tuim se apresentará às 20h, trazendo um show que mistura ritmos brasileiros com canções autorais. Logo depois, a banda Mesa 3 animará o público com o show Vivência Acústico, uma fusão de pop rock, funk e pop, enquanto o grupo Sanfonada, com influências do sul, promete fazer todos dançarem ao som do xote, vanera e sertanejo.

Encanto durante toda programação

Assim, no sábado (13), a programação começa com a contação de histórias com Eliane Correia, às 19h. A apresentação “História, Historinha, Historieta” irá encantar crianças e adultos com fábulas e contos populares. Às 20h, o grupo Bate-Flecha Velho Puri, de Alegre, trará uma performance de dança e cultura popular. Entretanto, o show da cantora Talyta Salucci, natural de Muqui, será o próximo destaque, com o projeto “Fases” e músicas sertanejas. A noite será encerrada com a energia contagiante do grupo ArtSamba, que promete agitar o público com samba e pagode.

Formações culturais e educativas para a comunidade

Além disso, o Cultura em Toda Parte oferece formação para os moradores de Muqui. De 08 a 12 de dezembro, a atriz e diretora Verônica Gomes ministrará o curso “Noções de Interpretação para Teatro e Cinema”. Contudo, no dia 11, a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Vicente de Paulo receberá duas oficinas: “Dança Afro – Corporeidades e Ancestralidade”, com o coreógrafo Jordan Fernandes, e “Jogos Teatrais”, com o ator Carlos Ola.

Informações da Assessoria de Imprensa do Cultura em Toda Parte 2025.